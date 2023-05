Eksplozija pred Buckinghamsko palačo

Štiri dni pred kronanjem Karla III. in njegove dolgoletne srčne izbranke Camille Parker-Bowles so se londonska policija in varnostne službe poleg priprav na to megalomansko prireditev morale ukvarjati tudi s sumljivim, potencialno nevarnim moškim. Ta je namreč v torek okoli 19. ure po lokalnem času čez ograjo Buckinghamske palače na tla odvrgel več nabojev za strelno orožje. Zaradi suma posedovanja tega in načrtovanja napada so mu prostost odvzeli v bližini vhoda v znamenito stavbo.

Pri njem niso našli strelnega orožja, le nož, njegovo torbo pa so preventivno razstrelili. Pred tem so začasno evakuirali okoliške prebivalce, tudi medijske ekipe, nastanjene v šotorih nedaleč stran. Po fotografijah sodeč je osumljeni visok belopolt moški gostih valovitih las v srednjih letih, oblečen v ležerna oblačila v olivno zelenih in rjavih odtenkih. V času incidenta, v katerem po besedah vodje policije Josepha McDonalda nihče ni bil poškodovan, ne kralj ne njegova srčna izbranka nista bila v stavbi.

Teroristično dejanje izključeno

Služba za odnose z javnostjo Buckinghamske palače incidenta z naboji, ki jih je odvrgel z nožem oboroženi moški, ne želi komentirati. Britanski minister za varnost Tom Tugendhat je v oddaji BBC Breakfast pohvalil bliskovit in učinkovit odziv policije in varnostnih služb ter dejal, da to kaže njihovo pripravljenost na vse. Policija pripetljaja za zdaj ne obravnava kot potencialno teroristično dejanje, temveč kot le en primer, ki sega na področje duševnega zdravja. So pa še dodatno poostrili nadzor.

Na sobotnem dogodku namreč na ulicah Londona pričakujejo naval množic z vseh vetrov, ne nazadnje bodo prispeli tudi številni državniki in pripadniki najrazličnejših elit z vsega sveta, tudi tistih modre krvi. Po besedah več vodilnih uslužbencev nacionalne varnosti so se na obred kronanja ta konec tedna natančno in vestno pripravljali vrsto let, zato jih ne morejo presenetiti oziroma ustaviti slovesne parade ne morebitni protestniki, ki nasprotujejo monarhiji, ne kdo drug. Kljub temu pozivajo vse udeležence, da so pozorni na dogajanje v svoji okolici, ter naj vsako sumljivo dejavnost sporočijo varuhom reda in miru.