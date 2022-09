Elon Musk: Nekdanje dekle prodaja spominke nanj

Ne le diamanti, tudi spominki so dekletovi najboljši prijatelji. Vsaj sodeč po dražbi, ki si jo je zamislila Jennifer Gwynne, nekdanje dekle Elona Muska, s katerim sta bila par v študentskih letih sredi 90. let preteklega stoletja. Na trg je namreč poslala zbirko spominkov nanj – od osemnajstih zasebnih fotografij, ki prikazujejo njuno druženje, do daril, ki jih je prejela iz njegovih rok.

Kot trdi, je bil danes najbogatejši Zemljan že v času, ko sta imela razmerje, zelo ambiciozen, poln načrtov in vizij, ki so zadevale tudi električne avtomobile. Njuno poznanstvo se je začelo, ko sta obiskovala Univerzo v Pensilvaniji, in sicer na njegovo pobudo s prvim skupnim obedom – kitajsko hrano; fant in dekle sta postala v nekaj tednih.

Nakit kar iz mamine šatulje

Zveza je trajala približno leto dni, potem sta se po njenih besedah sporazumno razšla: »Vsaj ne spominjam se, da bi me pustil.« Med najbolj zanimivimi spominki je zlata ogrlica s smaragdom skupaj s podpisano voščilnico; smaragd je bil izkopan v zambijskem rudniku dragih kamnov v lasti Muskovega očeta, južnoafriškega bogataša Errola Muska. Elon je Jennifer ogrlico podaril okoli božiča, ko sta bila na obisku pri njegovi družini v Kanadi.

Nakit naj bi vzel kar iz šatulje svoje mame Maye Musk, ki je imela več podobnih ogrlic, in svojo takratno srčno izbranko seveda osupnil. Hkrati je imela slabo vest, ker ni imela darila zanj, zato ji je rekel, da gre za zgodnje darilo za rojstni dan. Romantičen prestižni spominek je dosegel tudi najvišjo izklicno ceno – v nedeljo zvečer je ta znašala kar 7.000 dolarjev. Glavni motiv Gwynnove za prodajo spominkov naj bi bil, da si želi zagotoviti denar za šolnino pastorka.