Elon Musk: V Indijo takoj, ko bo človeško mogoče

V torek je na tridnevni obisk v ZDA pripotoval indijski premier Narendra Modi. Še pred jutrišnjim sprejemom v Beli hiši in srečanjem z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom se je v New Yorku srečal s poslovnežem Elonom Muskom, beseda pa je tekla tudi o Tesli. Prvi mož podjetja si namreč želi »takoj, ko bo to mogoče« prodreti tudi na indijski trg, pogovore z Modijem pa je medijem opisal kot »izvrstne«.

Indijska vlada je sporočila, da so Muska povabili, naj razišče priložnosti za investicije v Indiji na področju električne mobilnosti in komercialnega vesoljskega sektorja, Musk pa je izjavil: »Gospodu Modiju je res mar za Indijo, ker nas vztrajno prepričuje, naj se odločimo za velike naložbe v državo, kar nameravamo storiti. Skušamo ugotoviti le, kdaj bo trenutek pravi.«

Dodal je, da je »oboževalec gospoda Modija« ter da »Indija obeta več kot vse ostale velike države na svetu«. Indijski zvezni minister Radživ Čandrasekar je že maja razkril, da si Tesla resno ogleduje Indijo kot lokacijo za proizvodnjo in inovacije. Lani so se stvari zapletle, saj je indijska vlada vztrajala, da Tesla avtomobile proizvaja v njihovi državi, pri Tesli pa so jih hoteli najprej izvažati tja, da bi preverili, kakšno je povpraševanje.

Musk ima v Indiji še velike načrte. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Musk, ki ima v lasti tudi družbeno omrežje Twitter, se je odzval na nedavne obtožbe ustanovitelja Twitterja Jacka Dorseyja, da je Indija grozila z zaprtjem platforme, ker ta ni upoštevala njenih ukazov o odstranitvi vsebin s spletne strani. Musk je komentiral, da Twitter nima druge izbire, kot da uboga vlade, »sicer ga bodo ugasnili«. Dodal je, da delajo največ, kar je v njihovi moči, da omogočijo »najbolj svoboden možen govor v okviru zakona«.

Musk upa tudi, da bo v Indijo pripeljal svojo satelitsko internetno storitev Starlink, ki je v lasti njegovega podjetja SpaceX.