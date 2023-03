Elon Musk znova najbogatejši na svetu

Sreča je opoteča, pravi slovenski pregovor, bogastvo pa tudi, bi lahko dodali. Potem ko je bil Elon Musk decembra lani prisiljen sestopiti s prestola najbogatejšega človeka na svetu, se je zdaj znova povzpel nazaj. Tako vsaj kažejo zadnji podatki z Bloombergove lestvice, na kateri redno ažurirajo imena najbogatejših Zemljanov.

Ustanovitelja Tesle in Space-X je konec minulega leta z vrha najpremožnejših izpodrinil 73-letni Francoz Bernard Arnault, prvi mož luksuzne skupine LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). Ta ima pod svojim okriljem okoli 60 podjetij, ki upravljajo številne luksuzne znamke, med njimi Dior, Tiffany, Fendi, Givenchy, Stella McCartney, Loewe, Kenzo …

V začetku tedna pa je Bloomberg objavil, da je zaradi dviga delnic Tesle 51-letni ekscentrični milijarder znova na samem vrhu najpremožnejših. Njegova vrednost je ocenjena na 187,1 milijarde dolarjev (dobrih 175 milijard evrov), nedaleč za njim pa je s 173 milijardami evrov Arnault. Vzrok za to, da je Musk pred meseci zdrsnil na drugo mesto, je v tem, da so delnice Tesle začele izgubljati vrednost, tako kot nekatera druga tovrstna podjetja. Precej je k temu pripomoglo tudi izgubljeno zaupanje po Muskovem prevzemu Twitterja in nekaterih njegovih zaletavih poteze pri vodenju tega giganta. Zaenkrat delnice Tesle rastejo in Elon Musk bi lahko tudi v prihodnje ohranil svoj vodilno položaj.

Eno pa je gotovo. Najbrž ga še dolgo nihče ne bo premagal v neslavnem rekordu. Je namreč človek, ki je v zgodovini izgubil največ premoženja. Konec lanskega leta se je njegovo bogastvo skrčilo kar za 200 milijard dolarjev (187 milijard evrov). Namesto 319 milijard evrov mu je ostalo »komaj« 128 milijard evrov.