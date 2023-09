Estonska premierka brani moža zaradi poslov z Rusijo

Po avgustovski novici, da je Arvo Hallik, soprog premierke Estonije Kaje Kallas, lastnik delnic v podjetju, ki je v aktualni ukrajinsko-ruski vojni poslovalo z Rusijo, Kallasova še vedno drži z njim. Vse očitke v njuni smeri označuje kot lov na čarovnice. Po poročanju Guardiana ga pripisuje nasprotnikom, ki jo želijo vreči s položaja. Meni, da je škandal le rezultat političnega oportunizma njenih tekmecev: »To je izgovor za zapravljanje časa v parlamentu in oviranje naše napredne agende.«

Par se brani z besedami, da je bil Hallik zgolj solastnik logističnega podjetja, ki je drugemu estonskemu podjetju pomagalo zaključiti posle v Rusiji februarja lani, ko se je vojna v Ukrajini posebej razplamtela. Pozivi, naj Kallasova, ki je v čevlje premierke stopila leta 2021, odstopi, se krepijo. Vodja opozicije Urmas Reinsalu pravi, da ne vidi druge možnosti. Tudi predsednik države Alar Karis je premierko javno okrcal, ker je škandal omajal zaupanje v politiko ter v negotovost postavilo kredibilnost države.

Ena največjih afer

Za zdaj Kallasovi koalicijske partnerice še javno stojijo ob strani, a se že kažejo določena nesoglasja. Denimo socialni demokrat Raimond Kaljulaid je dejal, da ji v prihodnje ne more zagotoviti podpore, saj gre za eno največjih afer v novejši zgodovini, pa tudi premierkin zagovor ga ni prepričal.

Škandal jo bo morda stal tudi njej zelo ljubega vzdevka evropske železne lady, ki so ji ga že pred časom nadeli zaradi njene ostre politike proti Rusiji – po vzoru britanske premierke Margaret Thatcher, ki je v 80. letih nastopala kot ostra nasprotnica Sovjetske zveze. Aktualna estonska premierka, po izobrazbi pravnica, je na začetku ukrajinsko-ruske vojne za ameriške medije med drugim izjavila, da sklenitev miru s Putinom ne pride v poštev, saj bi bila to nagrada za njegovo agresijo, zato je treba poskrbeti, da Rusija izgubi vojno. Julija letos je poudarila, da je vstop v Nato za Ukrajino edino zagotovilo za varnost.

Talent za politično udejstvovanje ima šestinštiridesetletnica v krvi, saj je bil tudi njen oče predsednik estonske centralne banke, poslanec v parlamentu, zunanji in finančni minister, premier ter evropski komisar. Njen prvi mož Taavi Veskimägi, s katerim imata sina, je bil prav tako minister za finance. Arvo Hallik, drugi mož, s katerim sta se vzela leta 2018 in ima dva otroka iz prejšnje zveze, pa je bankir in investitor. Kmalu po izbruhu letošnjega škandala je dejal, da bo prodal svoje delnice in se umaknil iz podjetja, a seveda dokazov, da je poslovno sodelovanje z Rusijo potekalo, s tem seveda ne more ovreči.