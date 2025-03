Za popravljanje napačnih odgovorov, ki jih generira UI, zaposlujejo študente

V Združenih državah Amerike se čedalje več študentov zaposluje pri podjetjih, kjer pregledujejo in popravljajo odgovore, ki jih generira umetna inteligenca (UI). Outlier je ena izmed platform, kjer se ukvarjajo s treniranjem in izpopolnjevanjem umetne inteligence (UI).

Zaposleni v tovrstnih podjetjih opravljajo raznolike naloge od ocenjevanja odgovorov UI, izbire boljših odgovorov do prepisovanja slabih. Njegovo delo vključuje preverjanje, da so odgovori resnični, dobro napisani in ne zvenijo robotsko. Če so ponujeni odgovori slabi, jih napišejo na novo.

87 odstotkov delavcev z univerzitetno izobrazbo

Platforma Outlier, ki jo upravlja podjetje Scale AI, je bila lansirana leta 2023. Zaposlenim omogoča, da opravljajo plačane naloge za treniranje generativnih modelov UI, ki jih uporabljajo podjetja, kot so Google, Meta in OpenAI, piše Forbes.

Raznolikost nalog, ki jih opravljajo delavci, vključuje tudi preverjanje, da modeli UI ne generirajo neprimernih vsebin, kot so nasilje ali spolne zlorabe, ter prevajanje besedil iz različnih narečij. Scale se pri tem čedalje bolj zanaša na visoko izobražene delavce, saj ima 87 odstotkov delavcev na platformi Outlier univerzitetno izobrazbo, od tega jih ima 48 odstotkov diplomo prve stopnje, 27 odstotkov magisterij in 12 odstotkov doktorat, še poroča Forbes.

Plačilo za delo je različno in odvisno od kvalifikacij delavca, geografske lokacije in povpraševanja strank. Nekateri delavci delajo do 20 ur na teden in zaslužijo okoli 25 do 30 dolarjev na uro. Ena izmed glavnih prednosti dela na platformi Outlier je možnost dela na daljavo, kar omogoča delavcem več fleksibilnosti.

Slabi delovni pogoji in kraja plač

Podjetje Scale AI se je v zadnjih mesecih soočilo z več tožbami, ki jih vlagajo pogodbeni delavci platforme Outlier. Tožbe se osredotočajo na slabe delovne pogoje, pomanjkanje podpore za duševno zdravje in krajo plač. Ena izmed tožb navaja, da so delavci izpostavljeni hudemu psihološkemu stresu zaradi obdelave motečih vsebin, kot so nasilje in spolne zlorabe, brez ustrezne podpore za duševno zdravje, poroča Forbes. Druga tožba trdi, da Scale AI delavcem plačuje pod minimalno plačo in jih nepravilno klasificira kot pogodbenike namesto kot zaposlene, s čimer jim odreka pravice do ugodnosti in nadur.

Podjetje se je na te obtožbe odzvalo z izboljšanjem plačilnega sistema in večjo transparentnostjo. Scale AI zavrača obtožbe o časovnih omejitvah in plačilih, trdi pa, da delavcem vnaprej zagotovi oceno, koliko časa naj bi naloga trajala, in jasno določi plačilo pred začetkom dela. Kljub temu številni zaposleni trdijo, da je časovni okvir za naloge napačno ocenjen, plače pa znašajo le odstotek obljubljenega.