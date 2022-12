General umrl tik pred napovedanim Putinovim obiskom

Iz Rusije znova poročajo o nenadni smrti enega od pomembnih Putinovih sodelavcev. Na božični dan je umrl general Aleksej Maslov, nekdanji poveljnik ruskih kopenskih sil. Poslovil se je pri 69 letih v vojaški bolnišnici v Moskvi, ne da bi prej tožil zaradi težav z zdravjem. V zadnjih mesecih so mediji poročali o vrsti nenadnih smrti med pomembnimi ruskimi državljani, od tajkunov, vplivnežev do Putinovih kritikov. Maslova smrt je še toliko bolj nenavadna, ker je predsednik Vladimir Putin dan pred njo odpovedal obisk v tovarni tankov, kjer je bil zaposlen tudi pokojnik. V Kremlju so bili z delovanjem tovarna Uralvagonzavod, deluje v Nižnji Tagilu, zelo nezadovoljni, saj ne zmore proizvesti dovolj tankov za vojake na ukrajinskih bojiščih. Zakaj je ruski voditelj v zadnjem trenutku odpovedal obisk, uradno ni znano.

Pokojni general je dolgo užival Putinovo zaupanje. Ruske kopenske sile je vodil med leti 2004 in 2008, pozneje je bil vojaški predstavnik Rusije na sedežu Nata v Bruslju. Tam je tesno sodeloval z nekdanjim Putinovim tesnim sodelavcem Dimitrijem Rogozinom. Slednjega so letos poleti nenadoma odstavili z mesta vodje ruske vesoljske agencije Roscosmos. Med tistimi, ki jih je doletela »nenadna smrt«, je tudi 65-letni Aleksander Buzakov, generalni direktor ladjedelnice v Sankt Peterburgu, kjer izdelujejo podmornice.

V soboto je v Indiji umrl ruski magnat 65-letni Pavel Antonov, odvetnik, ki je ravnanje ruske vojske v Ukrajini označil za teror, a se je za izjavo čez nekaj dni opravičil. Mož, ki je obogatel z izdelavo klobas, je v luksuznem hotelu s prijatelji in obilico pijače praznoval 65. rojstni dan, a se je vse skupaj tragično končalo. Zaradi srčnega zastoja je najprej umrl njegov prijatelj Vladimir Budanov, ki je sicer imel težave s srcem. Dva dni pozneje je Antonov padel z balkona hotela. Indijska policija meni, da je storil samomor, a okoliščine še raziskuje.

Od začetka vojne v Ukrajini je v nenavadnih nesrečah umrlo več vplivnih Rusov, ki so podvomili v Putinove poteze: septembra je iz šestega nastropja bolniščice padel Ravil Maganov, predsednik naftne družbe Lukoil, na podoben način je umrl tudi Anatolij Geraščenko z moskovskega letalskega inštituta. Novembra je po »resni bolezni« umrl nekdaj tesen Putinov zaveznik Viktor Čerkesov. Decembra je med obiskom pri prijateljih v francoskem Antibesu med večerjo nenadoma zbolel 50-letni Dmitrij Zelenov. Nepremičninski baron in nekdanji miljarder je umrl po tem, ko je padel po stopnicah.