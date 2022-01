Gibanje #jaztudi prav tako v novinarskih vodah

Francosko gibanje #jaztudi popravlja tudi francosko družbo, a kot menijo kritiki, ne dovolj ...



Jean-Jacques Bourdin je priljubljen politični novinar, voditelj, ki na televiziji BFM TV razgalja francosko politiko v vseh odtenkih, temnih in svetlih, po novem pa se je na tnalu znašel sam: nekdanja novinarska kolegica, zdaj stara 33 let, ga je obtožila poskusa spolnega nasilja. Primer sega v leto 2013, ko jo je med službeno potjo na Korziki poskusil menda na silo – prijel da jo je za vrat – poljubiti v bazenu, v katerem sta se kopala. Mladi novinarki je uspelo pobegniti iz vode, on pa je domnevno zakričal za njo, kako vedno dobi vse, kar hoče. Zatem jo je, kot ga je prijavila, še mesece nadlegoval po elektronski pošti in prek sms-jev.

Nekateri novinarski kolegi so takoj ob izbruhu afere pred dvema tednoma opozorili, da 72-letni zvezdniški politični novinar ne sodi več pred kamere. Kot so opozorili v Le Parisienu, je bil zaradi spolnih obtožb nemudoma umaknjen že marsikateri žurnalist v Franciji, celo za manjše grehe in prav tako, še preden je bil spoznan za krivega.

Zato je težko razumeti, zakaj so lastniki televizije, skupina Altice Media, tako dolgo odlašali z umikom. Bourdin, proti kateremu poteka predkazenska preiskava, je resda trmasto vztrajal, da je nedolžen in bo nadaljeval delo, čeprav je v petek zeleni kandidat za predsednika države Yannick Jadot odklonil, da bi z njim imel intervju, za katerega sta bila sicer že dogovorjena. Podobno bi lahko storil še marsikdo, v četrtek naj bi na BFM TV nastopila pariška županja Anne Hidalgo, ki se prav tako poteguje za Elizej.

Včeraj so lastniki, ki so medtem sprožili notranjo preiskavo, Bourdina vendarle suspendirali.