Greta Thunberg: Beyoncé se moti, našega sveta ne vodijo dekleta

Morda 19-letna okoljska aktivistka Greta Thunberg res ni več tako v ospredju, kot je bila, ko je še kot najstnica organizirala protestne petke, kar pa ne pomeni, da je njen svarilni glas utihnil. V uglednem britanskem časniku Guardian je Švedinja nedavno objavila članek, v katerem razmišlja o vroči problematiki, za katero je v teh letih postala strokovnjakinja in sinonim: boju proti podnebnim spremembam.

»To je naša nova normalnost, je stavek, ki ga pogosto slišimo, ko razpravljamo o hitrih spremembah v vzorcih dnevnih vremenskih pojavov – požarih, hurikanih, vročinskih valovih, poplavah, viharjih, sušah in tako naprej. Zdi se, da je vreme na steroidih, in naravne katastrofe se zdijo vse manj naravne. Ampak to ni nova normalnost. To, kar doživljamo, je šele začetek klimatskih sprememb, ki so jih povzročile človeške emisije toplogrednih plinov,« je zapisala in v nadaljevanju kot že mnogokrat opozorila bralce, da Zemlja, ki je doslej znala ublažiti negativne vplive, tega ne bo zmogla neskončno dolgo. »Dokazi vse bolj jasno nakazujejo, da vstopamo v novo obdobje, ki bo prineslo bolj dramatične spremembe.«

Greta se je v zadnjih letih srečevala s številnimi raziskovalci in po njenih besedah so bili vsi šokirani nad hitrostjo sprememb. Kljub temu pa se zdi, da se večina ljudi pripravlja na drugačen, manj urgenten scenarij, kot da se bo prava kriza začela šele čez mnogo desetletij, nekoč v daljni prihodnosti. »A klimatska in ekološka kriza se ne bo zgodila v oddaljeni prihodnosti. Dogaja se tukaj in zdaj.«

Opozorila je tudi, da je pogled na klimatsko krizo iz Stockholma, Berlina ali Londona povsem drugačen kot iz Mumbaja, Manile, Nairobija ali Lagosa. »Ljudje, ki nosijo največji delež odgovornosti za krizo, morajo dojeti, da obstajajo tudi druge perspektive in da jih je treba upoštevati.« Greta pravi, da se Beyoncé moti, saj sveta ne vodijo dekleta, ampak politiki, korporacije in finančni interesi, ki jih večinoma predstavljajo beli privilegirani moški srednjih let. »Žal večina med njimi ni primernih za to nalogo,« je zapisala odkrito, kot smo pri njej že vajeni.