Marsikaj je še treba spremeniti

Dve desetletji mineva, odkar jekot prvi nemški visoki politik javno razkril svojo homoseksualnost. To je storil na izrednem kongresu berlinske SPD 10. junija 2001 z besedami: »Homoseksualec sem in to je dobro.«Njegova izjava je bila načrtovana, ne pa tudi ta stavek. Za nemške medije je pojasnil, da je bil znameniti stavek spontan navdih v okviru načrtovane izjave. V tistih časih je bila homoseksualnost med politiki pa tudi sicer še tabu. Ker so v rumenem časopisu Boulevardpresse načrtovali objavo članka o homoseksualnosti med politiki, jih je Wowereit hotel prehiteti in tako začrtati drugačno smer razprave. To mu je tudi uspelo.Njegova izpoved je bila v javnosti večinoma pozitivno sprejeta, Boulevardpresse pa je bil ob škandal. Po dveh desetletjih Wowereit ocenjuje, da je v družbi v tej smeri še vedno treba marsikaj spremeniti. Homoseksualnost je tolerirana, ne pa tudi sprejeta, meni. To velja tudi za marsikatero drugo manjšinsko družbeno skupino, je dejal za nemške medije. Celo v Berlinu, kjer je županoval, kjer živi in o katerem pravi, da je zelo tolerantno in liberalno mesto, homoseksualci ponekod naletijo na nesprejemanje.A od leta 2001, ko se o homoseksualnosti v javnosti še ni tako svobodno govorilo, do danes se je v Nemčiji vendarle marsikaj spremenilo na bolje. Nemčija je leta 2017 na primer uzakonila sklenitev zakonske zveze tudi za homoseksualne pare, kar je tudi mnoge politike spodbudilo k poroki. Še istega leta se je takratna ministrica za okolje iz SPDporočila z dolgoletno partnerko, ki je bil v vladi kanclerketudi minister za zunanje zadeve.