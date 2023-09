Igralca Russlla Branda štiri ženske obtožile spolnega nadlegovanja

Štiri ženske so komika in igralca Russlla Branda obtožile posilstva, spolnih napadov in čustvene zlorabe, poroča BBC. Zagrešil naj bi jih med letoma 2006 in 2012. Brand je obtožbe zanikal nekaj ur zatem, ko so prišle v javnost, in dejal, da so ženske privolile v odnos.

Ena od žensk trdi, da jo je igralec posilil na njegovem domu v Los Angelesu in da je še isti dan poiskala pomoč v enem od kriznih centrov, v katerih pomagajo žrtvam posilstev. Pri časniku Times so zapisali, da so videli njeno zdravstveno kartoteko, ki potrjuje, da je res poiskala pomoč. Drugo žrtev naj bi Brand napadel, ko je bila stara komaj 16 let, medtem ko naj bi tretja z njim poslovno sodelovala, po zlorabi pa ji je zagrozil s tožbo, če bo komu povedala o tem. Četrto naj bi spolno napadel ter jo fizično in čustveno zlorabljal.

Russell Brand je v petek objavil videoposnetek, v katerem je zanikal obtožbe, s katerimi so ga soočili novinarji časnikov Times, Sunday Times in televizijskega kanala Channel 4's Dispatches. »V tej litaniji agresivnih, osupljivih napadov je nekaj zelo resnih obtožb, ki jih v celoti zavračam,« je povedal. Dodal je, da se obtožbe nanašajo na čas, ko je delal v mainstreamu, bil ves čas prisoten v časopisih, igral v filmih in bil, skratka, zelo promiskuiteten: »V tem času so bili odnosi, ki sem jih imel, vedno absolutno sporazumni.« Igralec je prepričan, da je tarča koordiniranega napada in da se bo z obtožbami spopadel, ker so »zelo resne«.

Metropolitanska policija po poročanju BBC doslej še ni prejela nobene prijave, niti ni omenjala zvezdnika po imenu in priimku. Morebitne žrtve spolnega napada so spodbudili, naj podajo prijavo ne glede na to, kako dolgo nazaj se je zgodil zločin.

Russell Brand se sooča z obtožbami o posilstvu in spolnem nadlegovanju. FOTO: Mark Ralston/Afp

Pri Sunday Times so poročali, da so bile ženske pripravljene javno spregovoriti šele, ko so z njimi v stik stopili novinarji. Žrtve se med seboj ne poznajo, prav tako so želel ostati anonimne. V medijski hiši so dali Brandu osem dni časa, da odgovori na obtožbe, a igralec jih je zanikal kar prek svojega YouTube kanala.

Russell Brand je začel svojo kariero kot stand up komik v letu 2000, veliki uspeh pa dosegel šele nekaj let pozneje kot voditelj šova Big Brother's Big Mouth. Nato je dobil nekaj bolj odmevnih vlog v filmih Forgetting Sarah Marshall, Get Him To The Greek in Arthur.

Ženska, ki naj bi jo Brand nadlegoval pri njenih rosnih šestnajstih letih, je za Times povedala, da je leta 2020 prijavila zločin njegovemu literarnemu agentu Angharadu Woodu, soustanovitelju podjetja Tavistock Wood. Predstavniki Tavistock Wood so dejali, da jih je Brand tedaj očitno grdo zavedel. Z njim so zdaj prekinili vse poslovne vezi in stike. Tudi druge medijske hiše, s katerimi je zvezdnik sodeloval, so se oddaljile od igralca in sporočile, da obsojajo kakršno koli ustrahovanje in nadlegovanje.