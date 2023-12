Igralka na čelu Berlinala

Kenijska igralka Lupita Nyong'o bo na čelu žirije glavnega tekmovalnega programa 74. mednarodnega filmskega festivala Berlinale. 40-letna igralka je zalovela s filmom 12 let suženj in Črni panter. Je tudi režiserka, producentka in avtorica. Kot je sporočil vodilni festivalski dvojec Berlienala Mariette Rissenbeek in Carlo Chatrian, ki se s tega položaja sicer poslavljata, Lupita Nyong'o uteleša vse tisto, kar imamo radi pri kinematografiji: »Vsestranski pristop do različnih projektov, sposobnost nagovarjanja različnih ciljnih skupin in hkrati doslednost, ki je jasno vidna v njenih vlogah, ne glede na to, kako različne so. Vesela in ponosna sva, da je sprejela najino povabilo za predsednico žirije 74. Berlinala.« V Mehiki rojena Nyong'o, ki je odraščala v Keniji, film in gledališče pa študirala v ZDA, je v odzivu povedala, da je globoko počaščena zaradi imenovanja za predsednico žirije. Dodala je, da se veseli, da bo proslavila in predstavila izjemno delo filmskih ustvarjalcev z vsega sveta. 74. Berlinale bo potekal od 15. do 25. februarja prihodnje leto.

Lupita Nyong'o je zablestela v filmu 12 let suženj angleškega režiserja in vizualnega umetnika Steva McQueena in je prejela oskarja za stransko vlogo. Film temelji na spominih Solomona Northupa, osvobojenega črnca, ki so ga ogoljufali za njegovo svobodo ter prodali v suženjstvo na eno od plantaž bombaža v Louisiani. Film opisuje pekel, ki ga doživljajo Solomon in drugi črnci v Ameriki, ter tako ponovno obravnava neslavno zgodovino ameriškega suženjstva. Lupita Nyong'o v filmu igra dekle Patsey, ki mora vsak dan premetati 250 kilogramov bombaža.

Lupita izvira iz ugledne kenijske družine. Rodila se je leta 1983 kenijskim priseljencem v Mehiki, vendar se je družina po njenem rojstvu vrnila v domovino, kjer je tudi odraščala. Njen oče Peter Anyang' Nyong'o je nekdanji kenijski minister za zdravstvo. Lupita je že pred vlogo v filmu 12 let suženj sodelovala v nekaj filmskih produkcijah, denimo z Ralphom Fiennesom v Zvestem vrtnarju, ki se dogaja v Afriki. Leta 2008 je igrala v kratkem filmu Vzhodna reka ter v kenijski televizijski seriji Shuga, bila je Maz Kanata v trilogiji Vojna zvezd.

Leta 2009 je napisala, režirala in bila producentka dokumentarca V mojih genih, ki govori o populaciji kenijskih albinov. Leta 2014 jo je revija People razglasil za najlepšo žensko na svetu. Leta 2019 je napisal otroško knjigo z naslovom Sulwe, ki je postala najbolj prodajana knjiga v ZDA. Prejela je tudi nominacije za nagrado Primetime Emmy za izjemnega pripovedovalca za pripovedovanje dveh epizod dokumentarne serije Serengeti. Leta 2020 ji je revija Forbes razglasila za eno izmed 50 najvplivnejših žensk v Afriki.