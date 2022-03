Jim Carrey: Hollywood je množica brez hrbtenice

Jim Carrey (60) bi novopečenega oskarjevca Willa Smitha (53) tožil, je dejal v intervjuju za ameriško televizijo CBS ter navedel tudi znesek, ki bi ga zahteval, če bi bil v koži Chrisa Rocka (57), tj. 200 milijonov dolarjev, saj bo posnetek z udarcem na spletu za vedno. Približno takšno je trenutno Carreyjevo premoženje in v primeru dobljene tožbe bi postal bogatejši kot Smith; ta ima trenutno premoženje v vrednosti kar 350 milijonov dolarjev, medtem ko Rock dosega 60 milijonov dolarjev.

Ob kolegih mu je postalo slabo

Zvezdnik uspešnic Maska, Ti, ti lažnivec in Vsemogočni Bruce je v intervjuju umirjeno in odločno okrcal tudi večino hollywoodskih kolegov v dvorani zaradi tega, kako so se odzvali na fizično nasilni izpad Smitha, ki je bil zatem nagrajen z oskarjem za najboljšega igralca v filmu King Richard, sicer pa je pred leti posebej blestel v vse bolj aktualni znanstvenofantastični akciji Jaz, robot.

»Ob stoječih ovacijah mi je postalo slabo. Občutil sem, kot da je Hollywood množica brez hrbtenice. To je bil zelo jasen znak, da nismo več kul druščina. Nimaš pravice vkorakati na oder in nekoga ploskniti zaradi njegovih izgovorjenih besed.« Meni, da bi moral biti Smith zaradi zaušnice nemudoma pospremljen iz dvorane, ne pa da so ga še nagradili; pri vsem skupaj pa ni šlo toliko za to, da bi si Rock s šalo na račun plešaste žene Jade Pinkett Smith (50) dovolil preveč, temveč predvsem za nenadno Smithovo reakcijo kot posledico nečesa, kar se dogaja v njem in ga frustrira.

Ne dober, ampak sebičen trenutek

»Želim mu vse najboljše, zares. Nič nimam proti njemu. Dosegel je veliko, toda to ni bil njegov dober, temveč sebičen trenutek. S tem je hkrati zasenčil vse ljudi na dogodku, ki so zelo trdo garali, da so prispeli do tja,« je še dodal Carrey, ki je kritiko incidenta na že 94. podelitvi oskarjev izrekel v okviru promocije akcijsko-pustolovske komedije Ježek Sonic 2, v kateri bo ponovno nastopil v vlogi košato brkatega negativca dr. Robotnika. Smith se je po dejanju na družbenih omrežjih sicer opravičil z besedami, da je nasilje v vseh oblikah strupeno in destruktivno, sebe pa označil za »nedokončano delo«.