Johnson: Ljudi iz Gaze bi lahko naselili v Mar-a-Lagu

»Dogajanje v Gazi je velika tragedija, ki se mora končati,« je nekdanji britanski premier Boris Johnson povedal med intervjujem na svetovnem vladnem srečanju v Dubaju. »Trpljenje ljudi v Gazi je treba končati, talci se morajo vrniti domov. Razmere, v katerih so jih zadrževali, so bile strašne,« je izjavil 60-letni kontroverzni politik in dodal, da ni njegova naloga, da »analizira predloge predsednika«.

V mislih je imel Donalda Trumpa in njegovo idejo, da bi iz Gaze naredil obmorsko riviero, njene prebivalce pa od tam dokončno izselil. A Johnson je hitro povedal svoje mnenje: »Pred kratkim sem nastopil na Floridi in imel sem priložnost videti plažo pred Mar-a-Lagom. Zdelo se mi je, da je to fantastičen kraj, kamor bi lahko naselili milijone ljudi z Bližnjega vzhoda. Prostora je ogromno. A to se ne bo zgodilo, ker je ta zemlja že v lastni nekoga. Gazo pa naseljujejo ljudje, ki imajo pravico živeti tam.«

Konservativni politik je novembra 2023, torej mesec dni po Hamasovem napadu na Izrael, skupaj z nekdanjo avstralsko premierko Scott Morrison obiskal kibuc Kfar Aza, da bi preživelim izrazil solidarnost in podporo. Tedaj je napadel tudi nekatere medije, med njimi BBC, ki Hamasa niso označili za teroristično organizacijo.

Tedaj je izjavil, da je ključno, da tisti, ki verjamejo v Izrael, naredijo vse, kar je v njihovi moči, da izrazijo podporo ob krutih in nečloveških napadih na nedolžne ljudi. »Izrael ima pravico, da se brani,« je dejal.

Pred slabim letom je nasprotoval tudi ideji, da bi Zahod uvedel embargo na prodajo orožja Izraelu. S tem bi po njegovem mnenju podarili zmago Hamasu. Tedaj je bil kritičen tudi do zunanjega ministra Davida Camerona, ker se ni oglasil v razpravi o tem, da bi Velika Britanija omejila prodajo orožja Izraelu.

Šestdesetletni Johnson se je v zgodovino zapisal, ker je uresničil referendumsko voljo britanskega ljudstva iz leta 2016 in državo odcepil od Evropske unije. Po mučnih pogajanjih je na začetku 2020 izpeljal brexit. Premier je bil od leta 2019 do 2022, oktobra lani pa je svoje spomine izdal v knjigi z naslovom Unleashed: Boris Johnson, v kateri je popisal številne podrobnosti iz svoje kariere. Ena od teh je, da je kraljica Elizabeta II. pred smrtjo menda bolehala za eno od oblik kostnega raka.

Pred časom se je šušljalo, da naj bi se nekdanji premier vrnil tja, kjer je delal pred vstopom v politiko. Pisal je namreč tedenske kolumne za Daily Telegraph. Avgusta lani so zakrožile novice, da naj bi mu ponujali neki vodilni položaj v uredništvu.