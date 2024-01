Južnokorejski umetniki zahtevajo preiskavo policijskega in novinarskega dela

Južnokorejski umetniki in predstavniki zabavne industrije so opozorili na sumljive okoliščine, v katerih je prejšnji mesec umrl 48-letni igralec Li Son Kjun, znan po vlogi bogatega in plitkega patriarha v filmu Parazit, ki je dobil oskarja za najboljši film in najboljšo režijo. Med ustvarjalci, ki so pred kratkim ustanovili Združenje za solidarnost kulturnih umetnikov, je tudi režiser omenjenega filma Bong Džun Ho.

»Državne organe pozivamo, da opravijo temeljito preiskavo in ugotovijo, ali so bile v policijskem postopku kakšne pomanjkljivosti,« je pozval Bong. Zahteval je tudi preiskavo o morebitnem uhajanju informacij med preiskavo njegove smrti, saj so mediji o tem brez kakšnih koli omejitev in kančka odgovornosti ter sočutja poročali v najbolj gledanih terminih. Kljub nasprotovanju igralčeve družine so objavili tudi podrobnosti njegovega domnevnega poslovilnega pisma.

Li, ki je prejšnji mesec storil samomor, je bil v preiskavi zaradi domnevnega uživanja drog, konec tedna pred smrtjo pa ga je policija menda zasliševala kar 19 ur. Igralec je ves čas zatrjeval, da so ga v uživanje prepovedanih substanc napeljali z zvijačo, nato pa ga zaradi tega izsiljevali. Južna Koreja ima na tem področju zelo strogo zakonodajo, uporaba drog se najpogosteje kaznuje z najmanj šestimi meseci zapora, povratnike in preprodajalce pa lahko obsodijo na najmanj 14 let. Prejšnji teden je zaradi tega menda policija tožilstvu predala obtožnico proti dvema ženskama zaradi izsiljevanja.

Po smrti igralca so se ustvarjalci povezali v Združenje za solidarnost kulturnih umetnikov. FOTO: Jung Yeon-je/AFP

Številne vplivne osebnosti južnokorejske zabavne industrije so k preiskavi policijskega dela in medijske obravnave pozvale tudi zato, da bi preprečili nadaljnje tragedije. Takšen izraz enotnosti in kritičnosti je precedens na južnokorejski sceni, kjer so zvezdniki pogosto izpostavljeni neusmiljenemu nadzoru javnosti, je poročal britanski Guardian. Tudi manjše napake jim lahko uničijo kariero – brez možnosti, da bi se kadarkoli vrnili na sceno. Posledica takšne neusmiljene obravnave so številni samomori zvezdnikov, med njimi so bili zvezdnika skupine K-pop Munbin in He Su ter voditelj in pevec Jong Hjun.

Li, ki se je ob obisku policije oktobra lani v izjavi za medije opravičil za razočaranje, ki ga je povzročil mnogim, je sicer zahteval, da je njegovo zadnje zaslišanje zaprto za novinarje, vendar so njegovo zahtevo zavrnili. Ko je prišel na policijsko postajo, so ga privedli pred medije, ki so objavili prispevke o njegovem sumu uživanja drog, v katerih so bile podrobnosti, ki niso bile povezane s preiskavo.

Skupina umetnikov se je vprašala, ali je bilo takšno poročanje res v javnem interesu, in pozvala vse medije, vključno z nacionalno radiotelevizijo KBS, da izbrišejo prispevke, kjer je bilo poročanje neodgovorno, ter vlado, da preuči zakonodajo o varstvu človekovih pravic umetnikov.