Kaia Gerber: Hči Cindy Crawford se je razgalila

V najnovejši oglaševalski kampanji za blagovno znamko Calvin Klein. FOTO: Instagram



Iz manekenstva v igralstvo

Poleg drobnih tetovaž je Kaia razkrila še del oprsja. FOTO: Instagram

Kakršna mama, takšna hči.(19) odločno koraka po stopinjah svoje prednice. 176 cm visoka mladenka je le centimeter nižja od mame, znane manekenke(55), superzvezdnice iz 90. let; ta je bila takrat nekaj let poročena s hollywoodskim zvezdnikom. Tako mama kot hči sta rjavooki rjavolaski in stalni gostji naslovnic kultne modne revije Vogue.Kaia je po prednici podedovala vitkost in klasično lepe poteze obraza. Modni svet navdušuje v najnovejši kampanji za zvenečo blagovno znamko Calvin Klein. Nekaj utrinkov s snemanja je v torek objavila na svojem instagram profilu, kjer ima več kot šest milijonov sledilcev. V oglasih nosi spodnje perilo v črni in beli barvi ter kavbojke v naravnih odtenkih iz organskega bombaža.Za eno od fotografij je odvrgla zgornji del in sede objela pokrčene noge, tako da se poleg peščice drobnih tetovaž vidi del njenih prsi. Kaia ima tudi sorojenca, starejšega brata(21), ki mu je posvetila eno od svojih tetovaž, tj. napis 'prez'. Njun oče(58) in mož Cindy Crawford, s katero sta poročena 23 let, je poslovnež in prav tako nekdanji maneken. Njegovo premoženje znaša okoli 400 milijonov dolarjev, kolikor naj bi imela pod palcem tudi njegova žena.Sin v koronskih časih pomaga očetu pri poslih, hči pa se, kot kaže, vzpenja v sam vrh manekenstva. Kaijina kariera spominja na mamino tudi po tem, da se želi uveljaviti še kot igralka. Letos se bo pojavila v seriji American Horror Story ob soigralcu(40), znanem iz franšize Sam doma. Finančno stanje uspešne najstnice je med enim in tremi milijoni dolarjev; na uro zasluži dobrih sto dolarjev, na dan pa 2.466 dolarjev.