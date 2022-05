Kdo je napadalec in kdo žrtev

Intenzivno pranje umazanega perila nekdanjega hollywoodskega para Amber Heard in Johnnyja Deppa se nadaljuje na sodišču virginijskega okraja Fairfax. Med obtožbami o posilstvu s steklenico na eni strani ter človeških izmečkih v postelji na drugi se mnogim zdi slabša igralka zvezdnica filma Aquaman, zvezdnik Piratov s Karibov pa bo moral vendarle prepričati sodišče in dokazati, da je njen članek o nasilju v družini resnično škodil njegovi karieri.

Različni mnenji psihologinj o znamenjih travme pri Amber. Namigi, da so Deppa iz Piratov odslovili, ker ni več privabljal dovolj gledalcev. Zakon se je končal, ko je Heardova leta 2016 na prireditvi Met Gala srečala Elona Muska.

Šestintridesetletna Amber Heard, ki se brani 50 milijonov dolarjev vredne tožbe, v članku za časopis Washington Post leta 2018 ni imenovala svojega tedaj že ločenega moža, a je po prepričanju Johnnyja Deppa kljub temu močno škodila njegovi karieri. Kmalu zatem je namreč izgubil vlogo Jacka Sparrowa v filmu Pirati s Karibov. Njegova nekdanja soproga hoče zaradi podobnih očitkov od njega 100 milijonov dolarjev.

Mnogi verjamejo, da Amber Heard slabo igra vlogo svojega življenja, in s prstom kažejo na njen jok brez solza. Fotografije Pool Reuters

Ameriška javnost je na nogah in globoko razdeljena. Mnogi verjamejo, da Amber Heard slabo igra vlogo svojega življenja, in s prstom kažejo na njen jok brez solza med pričanji. Številne priče njenega bivšega moža so govorile o njenem vpitju, fizičnih udarcih in celo pljuvanju na Johnnyja Deppa, psihologinja Shannon Curry je podvomila, da domnevna žrtev nasilja v družini kaže znamenja travmatiziranosti. Po teh razlagah naj bi sama trpela za mejno osebnostno motnjo, zaradi katere naj bi pretiravala pri navajanju simptomov ali si jih celo izmišljevala. A tudi Curryjeva je morala priznati, da nima vseh certifikatov, menda pa naj bi se družabno srečevala z Deppom.

Velika poslovna škoda

Psihologinja Dawn Hughes je na drugi strani pričala o znamenjih travme v ocenjevanju duševnega stanja obtoženke. Besede o domnevnem brcanju, lasanju in grožnjah s smrtjo ter na koncu posilstvu s steklenico naj bi dokazovale, da je imel Johnny Depp dva obraza: enega v omami alkohola in mamil in drugega v treznosti. Tako naj bi s krvjo napisal na steno Amberino ime, varal pa naj bi on njo in ne ona njega.

Ameriška javnost kot začarana spremlja resnično hollywoodsko dramo, že zdaj pa je jasno, da sta oba v zakon prinesla travmatično osebno dediščino, vprašanje je samo, kdo je bil agresivni napadalec in kdo žrtev. Depp je sodišču sam naslikal podobo svoje agresivne matere in trpečega očeta, s katerim naj bi se poistovetil, oče Amber Heard pa naj bi na zabavi po zaroki mamila delil z bodočim ženinom. V javnosti se je govorilo celo, da naj bi bila njena družina na njegovi strani, a kasnejše elektronsko dopisovanje to zanika.

Depp je sodišču sam naslikal podobo svoje agresivne matere in trpečega očeta, s katerim naj bi se poistovetil. Foto Reuters

Vse to in še več je pričakovati v nadaljevanju sojenja, v katerem bo Johnny Depp s svojimi odvetniki poudarjal nekatere netočnosti v pričanju nekdanje soproge, a bo moral tudi sodišče prepričati, da mu je povzročila veliko poslovno škodo. V Hollywoodu so po njegovi odslovitvi iz filma Pirati s Karibov namigovali, da so to storili zato, ker ni več privabljal dovolj gledalcev.

O tem bo na sodišču morda še tekla beseda, med ponedeljkovimi zaslišanji pa je ameriška javnost lahko spremljala igralkin govor, v katerem je zanikala, da se je sama podelala na zakonsko posteljo – to naj bi naredil njun pes. Amber Heard je povedala tudi, kako se je eksplozivni zakon končal: ker je Johnny ni hotel spremljati, se je maja 2016 sama odpravila na newyorško prireditev Met Gala in tam srečala svojega naslednjega fanta, milijarderja Elona Muska.