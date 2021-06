Keira Knightley: Vse ženske, ki jih poznam, so bile spolno nadlegovane

Filmska zvezdnica Keira Knightley (36) pravi, da so bile vse ženske, ki jih pozna, spolno nadlegovane, vključno z njo. Britanska igralka, ki je svetovno slavo požela z nastopi v prvem delu priljubljene franšize Pirati s Karibov ter v romantični drami Prevzetnost in pristranost, se je izpovedala za julijsko izdajo revije Harper's Bazaar.



Kot poročena mama dveh hčerk z javnostjo redko deli podatke iz zasebnosti, a zdaj si je premislila: »Situacija, ki zadeva spolno nadlegovanje, je jeb..o depresivna. Ne poznam ženske, ki ne bi bila nadlegovana tako ali drugače, z otipavanjem ali vsiljevanjem, z grožnjami o prerezanem grlu ali z udarci v obraz.«

Velikanski porast nasilja

Za komentiranje problematike se je odločila po marčnem umoru direktorice marketinga Sarah Everard (33) na prostem v Londonu, ko so ženske začele razlagati, kakšnemu seznamu varnostnih ukrepov sledijo, da se zavarujejo, preden odidejo domov, sama pa je ugotovila, da nevede počne enako.



Po statistiki je več kot 70 odstotkov žensk že doživelo spolno nadlegovanje v javnosti; marca letos je številka narasla na kar 97 odstotkov, predvsem med dekleti v starosti od 18 do 24 let. Knightleyjeva, ki se po enoletnem premoru vrača na sceno s filmom Silent Night, je že januarja letos izjavila, da ne bo več nastopila v seksualnih prizorih filmov, ki jih režirajo moški, kot razlog pa je navedla 'moško strmenje'.

