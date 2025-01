Kim Džong Un prepovedal hot doge

Kim Džong Un je znova pritegnil pozornost mednarodne skupnosti z uvedbo nenavadnih zakonodajnih ukrepov, ki naj bi dodatno utrdili ideološko izolacijo države. Režim je prepovedal prodajo in konzumacijo hot dogov ter drugih jedi zahodnjaškega izvora, hkrati pa je zaostril sankcije za ločitve poročenih parov, ki jih obravnava kot »protisocialistična dejanja«.

Kršitve teh novih predpisov se kaznujejo z delom v delovnih taboriščih, kjer vladajo izredno nečloveški pogoji, kar so večkrat kritizirali tudi Združeni narodi.

Hot dogi, ki jih severnokorejski režim označuje kot simbol dekadentnega zahodnjaškega vpliva, so postali tarča novih represivnih ukrepov. Poleg tega je prepovedana tudi južnokorejska jed budae-jjigae (dobesedno prevedeno »vojaška enolončnica«), ki je zgodovinsko povezana z ostanki obrokov ameriških vojakov med korejsko vojno.

Ta jed, sestavljena iz klobas, mesnega narezka, fižola in kimčija, je simbol kulturnega mešanja, ki ga severnokorejski režim razume kot grožnjo svoji ideološki čistosti.

Južnokorejska tradicionalna jed budae jjigae FOTO: Wikipedia/T. Tseng

Po poročanju virov iz province Rjangang so oblasti prekinile prodajo jedi budae-jjigae na lokalnih tržnicah, pri čemer so bili trgovci opozorjeni, da bodo v primeru neupoštevanja zakonodaje kaznovani z zaporom. Kot je za časnik The Sun povedal eden izmed trgovcev: »Policija in vodstvo tržnice so jasno povedali, da bodo vsi, ki jo bodo prodajali, zaprti.«

Ločitve kot »protisocialistična dejanja«

Poleg prepovedi zahodnjaških jedi je severnokorejski režim uvedel strožjo zakonodajo na področju ločitev. Pari, ki se odločijo za ločitev brez uradnega dovoljenja oblasti, so lahko kaznovani z do šestimi meseci prisilnega dela v delovnih taboriščih.

Ta ukrep je del širšega prizadevanja režima, da ohrani tradicionalne vrednote in prepreči morebitne socialne spremembe, ki bi lahko ogrozile stabilnost totalitarnega sistema.

Poročni par skače čez vrv kot del običaja ob poroki. FOTO: Ed Jones/AFP

Ženske so v teh postopkih pogosto diskriminirane, saj so zaporne kazni za ženske daljše in strožje v primerjavi z moškimi. Po navedbah prebivalke province Južni Pjongan, ki je prestajala kazen v delovnem taborišču, je bilo med 120 zaporniki približno 30 oseb kaznovanih zaradi ločitve, piše The Guardian. Ženske so menda kaznovane strožje kot moški, prav tako je bilo zaradi ločitev zaprtih več žensk kot moških.

Zaostrovanje zakonodaje na tem področju se je povečalo po pandemiji covida, ko so socialne in gospodarske težave privedle do povečanja števila razvez. Po novih pravilih sta kaznovana oba zakonca, ne glede na to, kdo je pobudnik ločitve.

Možna naslednica vodstva

Medtem ko Kim Džong Un zaostruje represivne ukrepe proti prebivalcem, se vse pogosteje v javnosti pojavlja ob svoji hčerki Kim Džu Ae, kar vzbuja špekulacije o njeni vlogi kot morebitne naslednice. Na novoletni prireditvi v Pjongjangu sta se Kim in njegova hči pojavila skupaj, pri čemer so jo državni mediji označili za »veliko osebo vodstva« – naslov, ki ga običajno rezervirajo za najvišje predstavnike oblasti.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un s svojo hčerko Kim Džu Ae. FOTO: STR/AFP

Kim Džu Ae, o kateri se domneva, da je stara okoli 12 let, se je prvič v javnosti pojavila novembra leta 2022 med izstrelitvijo rakete. Vse bolj pogosto javno pojavljanje nakazuje na njeno ključno vlogo v dinastiji Kim, kar je pomemben dejavnik pri ohranjanju kontinuitete režima.

Svetovna skupnost je ukrepe severnokorejskega režima ponovno ostro obsodila. Prepoved zahodne kulinarike in strožje sankcije za ločitve so le najnovejši primeri skrajne represije, ki jo izvaja režim za ohranjanje nadzora nad prebivalstvom.

Združeni narodi in organizacije za varstvo človekovih pravic so poudarili, da takšne politike ne samo kršijo osnovne pravice posameznikov, temveč tudi dodatno poslabšujejo življenjske razmere v državi, ki se že sooča s hudo gospodarsko in humanitarno krizo.