Ukrajinska vojaška tajna služba je v nedeljo potrdila hude izgube med pripadniki mešane enote ruskih in severnokorejskih vojakov, ki so se v Kurski oblasti spopadli z ukrajinskimi silami. Odkar so jih konec prejšnjega meseca poslali na bojišče, je bilo do 14. decembra ubitih okoli 200 severnokorejskih vojakov, dodatne izgube pa je na ruski strani imela tudi čečenska enota Ahmat, na katero so streljali Severni Korejci in ubili osem vojakov.