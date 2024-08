Kje je Melania našla idejo za svojo naslovnico?

Nekdanja prva dama ZDA Melania Trump bo 1. oktobra izdala knjigo spominov, ki jo v njenem uradu napovedujejo kot »močno in navdihujočo zgodbo ženske, ki si je utrla svojo pot, presegla nasprotja in opredelila osebno odličnost«.

V predprodaji jo je mogoče kupiti že od petka, trenutno pa več pozornosti kot njena vsebina vzbuja naslovnica. Na njej namreč ni Melanijinega portreta, kot je pri biografijah običajno, ampak je na črnem ozadju z velikimi belimi črkami izpisano le: Melania.

Mnoge je zmotilo, da je naslovnica na moč podobna knjigi Chanel Catwalk, ki jo je leta 2020 za ugledno modno znamko oblikoval Francoz Patrick Mauriè​s. Zdaj se sprašujejo, ali si je junakinja knjige idejo znova nekje »izposodila«.

Javnost namreč še ni pozabila, da je Trumpova žena na republikanski konvenciji leta 2016 del govora preprosto prepisala od nekdanje prve dame Michelle Obama. In zdaj se mnogi sprašujejo, ali je podobno ravnala tudi tokrat.

njigo, ki naj bi postregla z osebnimi zgodbami in še ne objavljenimi družinskimi fotografijami, je izdala založniška hiša Skyhorse Publishing. Foto Promo Material

Časnik Independent je za komentar zaprosil tudi urad Melanie Trump, vendar njihovega odgovora ne navaja. Je pa nekdanja prva dama pred dnevi na omrežju x zapisala: »Naša življenja oblikujejo naše izkušnje, izzivi in dosežki. Tokrat prvič delim z vami svoje potovanje v svojih novih spominih z naslovom Melania.«

Knjigo, ki naj bi postregla z osebnimi zgodbami in še ne objavljenimi družinskimi fotografijami, je izdala založniška hiša Skyhorse Publishing, pri kateri so svoja dela izdali tudi nekateri Trumpovi privrženci, med njimi nekdanji newyorški župan Rudy Giuliani in odvetnik Alan Dershowitz, sodelovala pa je tudi z Robertom F. Kennedyjem mlajšim, ki se je nedavno umaknil iz predsedniške tekme in kljub demokratski družinski tradiciji podprl Trumpa.