Kleni rokerji s polno paro od Madrida do Stockholma

Pravi rokerji se nikoli ne utrudijo, bi lahko sklepali po odzivih na otvoritveni koncert turneje Sixty legendarne britanske skupine Rolling Stones v Madridu. Z njim so v sredo zvečer začeli glasbeno potovanje po desetih evropskih državah, s katerim eden največjih rock'n'roll bendov vseh časov praznuje 60-letnico delovanja in je nekakšno nadaljevanje turneje No Filter. Ta se je začela leta 2017, a jo je prekinila in za lep čas odložila pandemija.

Medtem je skupino, ustanovljeno leta 1962 v Londonu, zaznamoval še en usodni dogodek; avgusta lani je umrl bobnar Charlie Watts, ki se je Micku Jaggerju, Keithu Richardsu in Brianu Jonesu, umrlemu že leta 1969, pridružil leto po ustanovitvi. Kotaleči se kamni, kakor bi prevedli ime skupine, so pravzaprav nastali po naključju; Jagger in Richards sta bila prijatelja iz otroštva v mestu Dartford jugovzhodno od Londona, a ko se je Jaggerjeva družina preselila, sta izgubila stike – vse do naključnega srečanja na železniški postaji v Dartfordu, kjer sta se spet povezala. Na tej postaji danes stoji plošča, ki spominja na srečanje, ki je krojilo zgodovino rock'n'rolla. Prvo turnejo po Veliki Britaniji so imeli leta 1963 in že takoj v šestdesetih letih nakazali svojo pot z uspešnicami, kot so Paint It Black, I Can't Get No Satisfaction in Jumpin' Jack Flash. V karieri so izdali več kot 50 albumov, tako studijskih kot koncertnih, in jih prodali v milijonih izvodov.

Začetek je bil namenjen Charlieju Wattsu. FOTO: Hans Klaus Techt/Afp

Turnejo Sixty so začeli z videom v spomin na Charlieja Wattsa, ki ga je v bendu nadomestil Steve Jordan, in mu tudi posvetili madridski koncert, kot je poročal Reuters. Tako zatem so na oder pred 45.000-glavo množico, zbrano na stadionu Wanda, kjer sicer domuje nogometni klub Atletico Madrid, pritekli legendarni glasbeniki: 78-letni Jagger s svojimi prepoznavnimi gibi, prav toliko star Keith Richards in tri leta mlajši Ronnie Wood, ki se je skupini pridružil leta 1975. Na družbenih omrežjih so člani skupine v dneh pred koncertom razkrili, da so bili v Madridu vsaj malo tudi turisti, saj so objavljali fotografije različnih znamenitosti, od »padlega angela« izpred fontane v parku Retiro do flamenka, z referencami na svoje uspešnice.

Koncertu v Madridu, na katerem so v dveh urah odigrali 17 pesmi, bo sledil nedeljski v Münchnu, prihodnji teden pa bodo po več kot 50 letih nastopili v Liverpoolu, na stadionu Anfield, kjer so igrali tudi prvič. Nastopili bodo še v Amsterdamu, Bernu, Milanu, Londonu, Bruslju, na Dunaju, v Lyonu, Parizu, Gelsenkirchnu in na koncu še 31. julija v Stockholmu. Obljubljajo, da se ne bodo ustavili. Poleg 60-letnice delovanja skupine letos praznujejo še 50. obletnico izida enega njihovih najbolj ikoničnih albumov Exile on Main St.