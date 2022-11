Kljub hudim opeklinam je napovedal vrnitev po tednu ali dveh

Televizijski voditelj in komik Jay Leno (72) okreva po nesreči, pri kateri je v njegovi garaži zagorel eden izmed številnih avtomobilov. Imel je opekline po rokah in na levi strani obraza, toda oko in uho na srečo nista poškodovana, so po poročanju CNN sporočili s klinike za opekline Grossman Burn Center v Los Angelesu. »Je dobre volje in ganjen zaradi vseh poizvedovanj o njegovem stanju in dobrih želja,« so zapisali v izjavi. »Vsem bi rad sporočil, da se dobro počuti in da je v najboljšem centru za opekline v ZDA.«

Komikov agent Steve Levins je za Daily Beast sporočil: Hvala bogu, Jay je okej. Tudi Jay Leno je za Variety dal izjavo: »Imam nekaj resnih opeklin zaradi gorečega bencina, a sem okej. Potrebujem teden ali dva, da se postavim na noge.« Zvezdnik bi moral prav na večer nesreče nastopiti na finančni konferenci v Las Vegasu; svoj nastop je odpovedal po elektronski pošti.

Od oddaje do filma

Leno je bil eden od najbolj gledanih ameriških televizijskih voditeljev večernih pogovornih šovov, oddajo The Tonight Show, v kateri je nasledil Johnnyja Carsona, je vsako noč spremljalo okrog 4,8 milijona gledalcev. Ko je odšel in ga je leta 2009 nadomestil Conan O'Brien, je gledanost oddaje drastično padla. Leno je takrat začel svojo oddajo Jay Leno Show, a si je prislužil nekaj negativne publicitete, ko so predvajali posnetek iz oddaje leta 2004, v katerem je dejal, da bi O'Brienu celo dovolil, da prevzame oddajo brez incidenta. Sicer pa je Tonight Show opisal tudi kot dinastijo: »Držiš jo v rokah in jo predaš naslednji osebi.«

Leta 2015 je začel snemati lastno televizijsko serijo na CNBC Jay Leno's Garage, v kateri se je posvetil svoji strasti, avtomobilom. Lani je vodil oddajo You Bet Your Life. Leno, ki naj bi imel v lasti več kot 180 vozil, redno dela v svoji garaži v Burbanku in piše kolumne o avtomobilizmu za revijo Popular Mechanics. Lani se je ponovno spustil v filmske vode. V biografskem filmu Midas Man, ki govori o menedžerju Beatlov Brianu Epsteinu, bo stopil v čevlje legendarnega televizijca Eda Sullivana. Beatli so se prvič pojavili prav v oddaji The Ed Sullivan Show, 9. februarja 1964, in prikovali pred zaslone takrat rekordnih 73 milijonov gledalcev.