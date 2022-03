Glamurozno življenje skrivnih otrok

Spoznajte Polino Kovaljevo, 26-letno Rusinjo, ki živi v ogromnem stanovanju v londonskem Kensingtonu, sodeč po njenem (zdaj že izbrisanem) profilu na instagramu, pa je videti, kot da je na stalnih počitnicah. To je prvi od zapisov, ki jih je na družbenem omrežju twitter včeraj objavila ruska raziskovalna novinarka Marija Pevčih, ki sicer živi v Londonu, in je obravnaval glamurozno življenje pastorke ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, enega od najtesnejših sodelavcev ruskega predsednika Vladimirja Putina in hkrati enega glavnih obrazov agresije nad Ukrajino.

Polina Kovaljeva je hči ljubice Lavrova Svetlane Poljakove in naj bi bila prav po opozorilu Marije Pevčih, kot je poročal britanski Telegraph, še ena v vrsti bogatih ruskih državljanov, ki bi jih morale doleteti sankcije. V spodnjem domu britanskega parlamenta so do zdaj navedli že 140 ruskih oligarhov, ki omogočajo Putinov režim. Od začetka invazije so premoženje zamrznili le triindvajsetim, je pisal Telegraph, poleg Putinovega in imetja Lavrova.

Sergej Lavrov živi dvojno družinsko življenje. FOTO: Cem Ozdel/Afp

Zapletene družinske vezi

Za oba je značilno tudi, da imata (vsaj) dve družini. Enainsedemdesetletni Sergej Lavrov, ki zaseda položaj zunanjega ministra Ruske federacije vse od leta 2004, je sicer poročen že petdeset let; z Marijo Lavrovo sta zakonsko zvezo sklenila še med študijem, imata tudi hčer Jekaterino, ki je stara 40 let in je poročena z ruskim poslovnežem Aleksandrom Vinokurovom.

Življenje Poline Kovaljeve so stalne počitnice, kot bi lahko sklepali po njenem zdaj že zbrisanem profilu na instagramu. FOTO: Instagram

A kot je zapisala Marija Pevčih, sicer vodja protikorupcijske fundacije, ki jo je ustanovil ruski opozicijski politik Aleksej Navalni, žene v javnosti že dolgo nihče ni videl. V nasprotju s Svetlano Poljakovo, s katero je v razmerju menda že dvajset let in ga spremlja na številnih diplomatskih poteh, skupaj z drugimi družinskimi člani, kakor pričajo fotografije.

To razmerje je tudi zagotovilo lepo življenje Poline Kovaljeve, ki se je med drugim šolala na zasebni šoli v Londonu in po navedbah Pevčihove pri 21 letih sama, z gotovino, plačala 5,2 milijona evrov za stanovanje v prestižnem Kensingtonu. Pred tem je, sodeč po biografiji, objavljeni na spletni strani Imperial College Bussiness School, delala v Gazpromu.

Skrivnostna družina

Vzporedna družinska življenja so sicer pogosta značilnost ruskih političnih velmož, s samim Putinom na čelu. Tudi on se je že leta 1983 poročil z Ljudmilo Škrebnevo, skupaj imata dve hčeri, Marijo in Jekaterino Putino. Leta 2014 sta se ločila, medtem so se pojavile govorice, da ima Putin s Svetlano Krivonogih, nekdanjo čistilko, zdaj pa milijonarko, še eno hčer, Jelizaveto, rojeno leta 2003, na družbenih omrežjih menda znano tudi po imenu Luiza Rozava. Mediji jo obravnavajo kot »Putinovo skrivno hčerko«, podoben status ima domnevna Putinova družina, ki si jo je ustvaril z 38-letno nekdanjo ritmično telovadko in nekdanjo poslanko v dumi Alino Kabajevo. Kot je leta 2008 poročal Moskovski Korespondent, se je z njo celo poročil, vendar je Kremelj to zanikal, časnik pa je kmalu nehal izhajati. Kabajeva in Putin imata menda štiri otroke, s katerimi mati živi v Švici.