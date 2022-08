Koze, ukulele, kitara in ameriški igralec

Revija Rolling Stone je ameriškega igralca Kevina Bacona razglasila za novo zvezdo družabnega omrežja tiktok. Ne le, da mu je dodelila status zvezde. Bacon, igralec, ki ga je zadnja štiri desetletja vsaj v stranskih vlogah mogoče uzreti v vsakem drugem uspešnem holivudskem filmu, naj bi bil himbo zvezda. Himbo? Slovarji novega besedišča to besedo definirajo kot moško verzijo besede bimbo.

Bimbo je na pogled prijetno dekle, ki pa ni obdarjeno z razkošnim razumom. Himbo je torej rahlo zabit moški, ki je videti še kar dobro. Ena od bolj temeljitih definicij besede pravi, da gre za neumnega in naivnega moškega, ki pa je vendarle sladek, spoštljiv, prijazen, še kar čeden in prijateljski.

Revija Rolling Stone ugotavlja, da Bacon spada med najmanj neznosne zvezde tiktoka. Lahko bi povedali manj zavito – Kevin Bacon je do neke mere znosen junak družabnega omrežja. Nastopa, denimo, kot glasbenik in pevec. Na enem od posnetkov se znajde v hlevu, obut v visoke gumijaste škornje. V rokah drži ukulele, brenkalo, ki je podobno kitari, le da je manjše, in radovednim kozam prepeva pesem Toma Jonesa.

Na drugem posnetku stoji na odru z električno kitaro in spremljevalno zasedbo ter prepeva himno skupine The Clash Should I Stay or Should I Go (s to točko je nastopil v eni od ameriških TV-oddaj). V tiktokovski domislici Cook with Bacon (Kuhajte z Baconom) si privošči besedno igro (Bacon pomeni tudi 'slanina').

Ko še vsi spijo, se loti manga

Občinstvu razkaže, kako se v zgodnjih jutranjih urah, ko še vsi spijo, loti manga. Umetelno ga nareže na koščke, začini z nenormalno veliko čilija in soli ter vse skupaj pogoltne. Himbo gor ali dol, človek se ne more znebiti vtisa, da se Bacon med produkcijo tiktokovskih domislic silovito zabava in se ob tem hkrati norčuje iz zvezd družabnih omrežij, ki svoje pojavljanje jemljejo resno.

Večina Baconovih posnetkov na tiktoku je nastala na njegovi kmetiji v ameriški zvezni državi Connecticut, kjer živi zadnji dve desetletji. Leta 1958 rojeni igralec spada med tiste velikane filmske umetnosti, ki niso nikdar dobili oskarja. Če ga je ameriška filmska akademija v desetletjih njegovega ustvarjanja ignorirala, je deležen večje pozornosti ameriške družboslovne akademske skupnosti.

Raziskovalci družbenih omrežij (družbenih omrežij kot realnih družbenih struktur ne moremo enačiti z družabnimi omrežji, torej tiktokom, facebookom ali instagramom) so računalnik napolnili s podatki o igralcih in filmih, v katerih ti nastopajo, in ugotovili, da je Kevin Bacon najbolj središčna osebnost Hollywooda, saj je zaradi sopojavljanja v filmskih prizorih najtesneje povezan z vsemi drugimi filmskimi zvezdami.