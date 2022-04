Kraljevo varovanje za Susseška na Nizozemskem

Dve leti sta minili, odkar sta se princ Harry in njegova soproga Meghan skupaj mudila na stari celini. Pred nekaj dnevi sta iz Kalifornije, kjer sta si z družino ustvarila nov dom, priletela v Veliko Britanijo, nato pa pot nadaljevala na Nizozemsko. Harryja so v domovini najprej čakale družinske obveznosti. V Windsorju je par sprejela kraljica Elizabeta, srečala sta se tudi s princem Charlesom. Poznavalci dogajanja na britanskem dvoru so »skrivno srečanje« označili kot prvi previden poskus za izboljšanje zelo hladnih odnosov v kraljevi družini. Zlasti odnosi med Harryjem in njegovim očetom Charlesom so se ohladili, potem ko sta dala Susseška odmeven intervju zvezdi pogovornih oddaj Oprah Winfrey. V njem je Harry razkril, da je razočaran nad očetom, ki ga je finančno »odrezal« in ni hotel sprejeti njegovih klicev. Zanimivo pa je, da prostovoljna izgnanca nista dopotovala v Evropo nekoliko prej, da bi se udeležila spominskih slovesnosti ob prvi obletnici smrti princa Filipa.

Zdaj se mudita na Nizozemskem, kjer v Haagu poteka mednarodni športni dogodek, igre Invictus, katerih ustanovitelj je Harry. Namenjen je ranjenim in bolnim vojakom, pa tudi njihovim družinam. Odkar sta Susseška prispela na Nizozemsko, potujeta v spremstvu varnostnikov, ki so jima jih kot »zelo zelo pomembnima osebama« dodelile tamkajšnje oblasti. V zasebni varnostni službi, ki jima sledi na vsakem koraku, je tudi tajni agent nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, za njuno varnost pa skrbi še elitna vojaška enota, ki je na voljo nizozemskemu kralju za davkoplačevalski denar. Glede na posebni status britanskima gostoma za varovanje ne bo treba plačati. Sicer pa je vojvoda v sodnem sporu z britanskim notranjim ministrstvom, ki mu je na Otoku odreklo pravico do iste stopnje osebnega varovanja, kot jo je užival doslej. Harry je sicer izjavil, da je za varovanje pripravljen plačati, a dogovora zaenkrat še niso sklenili.

Vojvoda Susseški se na otvoritveni slovesnosti iger ni mogel izogniti Ukrajini. Poudaril je, da je svet združen v njeni podpori. »Vedite, svet je z vami in zaslužite si več.« Iger se udeležuje tudi ukrajinska ekipa, ki je od predsednika Volodimirja Zelenskega dobila posebno dovoljenje za nastop. Harry in Meghan sta pripotovala brez otrok, ves čas pa ju spremlja snemalna ekipa Netflixa, ki pripravlja dokumentarno serijo o njuni dobrodelni organizaciji Archewell. Z njo želita s sočutnim pristopom spodbuditi spremembe v lokalnih skupnostih in svetu. Del njunih prizadevanj so igre Invictus, ki so jih prvič izvedli v Londonu leta 2014, sledila pa so še tekmovanja v ZDA, Kanadi in Avstraliji. Haag bi jih moral gostiti že leta 2020, a so jih zaradi covida prestavili na letos.