Lepi Robert v težavah

Hollywoodski zvezdnik Robert Pattinson (34) preživlja težke čase. Na snemanju novega Batmana stvari namreč ne tečejo gladko, perfekcionistični režiser Matt Reeves (54) pa zvezdnika spravlja ob pamet.



Neimenovani vir je za Daily Mail povedal, da mora »Pattinson posamezne prizore v Batmanovem kostumu ponavljati tudi petdesetkrat. Snemanje je mučno, zlasti za Roberta, ker je Matt takšen perfekcionist. Vztraja, da prizore ponavljamo v nedogled in se vtikuje v najmanjše podrobnosti. Včasih se mi zdi, kot da preprosto ne ve, kdaj je treba nehati.«



Vir je še izdal, da je režiser pod strahovitim pritiskom, ker je bilo v produkcijo studia Warner Bros. doslej vloženih že 100 milijonov evrov. Snemanje so zaradi pandemije covida-19 marca morali zamakniti za šest mesecev, septembra pa se je glavni zvezdnik okužil s koronavirusom. Novembra so poročali, da je pozitiven tudi eden od kaskaderjev.



Premiera novega Batmana je napovedana za marec 2022. V vlogi Pingvina bomo gledali Colina Farrella, Zoe Kraviz pa bo obula čevlje Catwoman. »Mattu se zdi, da mora vse narediti prav, Robert pa ima s franšizami težave še iz časov, ko je snemal Somrak sago. Stanje je precej katastrofalno,« je še izdal vir.



