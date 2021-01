Liverpool žaluje za pevcem nogometne himne Gerryjem Marsdenom

Nogometni klub Liverpool, meščani in glasbeniki žalujejo za pevcem Gerryjem Marsednom, domačinom, čigar izvedba pesmi You'll Never Walk Alone je že dolga desetletja moto in himna kluba, brez katere ne mine nobena tekma. Marsden, ki je bil pevec skupine Garry and the Pacemakers, se je poslovil v 78. letu starosti zaradi okužbe krvi, ki pa ni bila povezana s covidom-19.



Njegovi družini, soprogi Pauline, s katero je bil poročen 55 let, in hčerkama, je sožalje izrekel tudi Paul McCartney, ki je skupino in Gerryja poznal še iz mladih let. Na živahni glasbeni sceni v Liverpoolu v 60. letih so bili prav oni največji rivali mladih Beatlov, je povedal. Zapisal je še, da se bo Gerryja vedno spominjal z nasmehom, njegova nepozabna izvedba You'll Never Walk Alone in Ferry Cross the Mersey pa ostajata v srcu številnih ljudi kot spomin na vesele čase britanske glasbe.



Pesem You'll Never Walk Alone je sprva prepevala skupina Rogers and Hammerstein, a prav v izvedbi skupine Garry and the Pacemakers se je prebila na vrh glasbenih lestvic. Med njihovimi najbolj znanimi uspešnicami sta še Ferry Cross the Mersey, ki jo je Marsden posvetil svojemu rodnemu Liverpoolu, in Don't Let the Sun Catch You Crying. Prvotna skupina je sicer razpadla, a je Gerry že čez nekaj let sestavil novo z istim imenom in z njo nastopal vse do leta 2018.



Bil je znan dobrodelnež, podpiral je sklad za raziskovanje raka, delovanje otroškega hospica in številne druge inštitucije. Leta 2003 je za svojo humanitarno delo prejel odlikovanje britanskega imperija.



V klubu so zapisali, da bodo njegove besede za vedno živele z njimi.

