Luksuzna potovanja vrhovnega sodnika

Vrhovni sodnik ZDA Clarence Thomas že več kot 20 let uživa na luksuznih potovanjih, ki mu jih omogoča veliki republikanski donator Harlan Crow, a tega nikoli ni prijavil v poročilu o finančnem položaju, je razkril medijski portal ProPublica. V članku je navedel potovanja enega najbolj konservativnih ameriških vrhovnih sodnikov na Crowovi jahti in zasebnem letalu, na njegovem ranču v Teksasu in zasebnem letovišču v Adirondacku. Potovanje v Indonezijo leta 2019 bi lahko bilo vredno več kot 500.000 dolarjev, če bi Thomas najel letalo in jahto, so še izračunali pri ProPublici, njihovo poročilo pa so povzeli številni drugi svetovni mediji.

Vrhovni sodnik z najdaljšim, 31-letnim stažem pa je očitno pozabil, da morajo sodniki v ZDA vsako leto oddati poročilo o finančnem položaju in v njem navesti tudi darila. Rešila bi ga morda lahko izjema, da ni treba omeniti donacije, če gre za hrano, prenočišče ali zabavo v prebivališču donatorja ali njegove družine. Toda ta izjema ne zajema prevoza.

Demokrati so razkritja takoj izrabili za kritiko Thomasa, ki ima pomemben vpliv v desničarski večini, ki je lani odpravila pravico do splava. Vprašanja o njegovi etični in moralni drži so se pojavila že lani, ko se ni izločil iz odločanja o nekdanjem predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, čeprav je njegova soproga, konservativna aktivistka Virginia Thomas, Trumpova aktivistka in je celo spodbujala razveljavitev izida predsedniških volitev 2020.

Clarence Thomas je vrhovni sodnik z najdaljšim stažem. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Thomas je po navedbah portala ProPublica v Crowovem razkošnem letovišču Topridge dopustoval tako rekoč vsako poletje že več kot dve desetletji. Na enem od potovanj leta 2017 so bili med drugimi gosti tudi vodilni iz Verizona, PricewaterhouseCoopers in American Enterprise Institute ter glavni republikanski donatorji.

Harlan Crow je v odzivu zapisal, da se ne zaveda, da bi kdo od njegovih prijateljev kdaj lobiral ali poskušal vplivati na sodnika Thomasa v kateri koli zadevi in nikoli ne bi povabil nikogar, o katerem bi menil, da ima tak namen.

Razkošna potovanja, na katerih je bil Thomas, ki je odraščal v revščini v Georgii, so sicer v nasprotju s skromnim načinom življenja, ki ga je zagovarjal javno, tudi glede potovanj. Kot je dejal, najraje potuje z avtodomom, raje kot plaže pa ima parkirišča Walmarta. In raje kot daljne kraje raziskuje domače ZDA.