Magnus Carlsen: Umaknil se je pred najstniškim tekmecem

Enaintridesetletni Magnus Carlsen, svetovni prvak v šahu, ki je že pri trinajstih letih uradno postal velemojster, je v ponedeljek namenoma izgubil v spopadu z 19-letnim Hansom Niemannom; ta je naziv velemojstra pri Svetovni šahovski federaciji (FIDE) dobil leta 2021. To je bil že drugi poraz Norvežana s strani Američana. Prvi se je zgodil v začetku septembra, ko se je prvič v svoji dolgoletni karieri odločil turnir zapustiti.

V ponedeljek pa je Carlsen na spletnem šahovskem turnirju odstopil z dvoboja že po nekaj sekundah po svoji prvi potezi. Iz videoklepeta se je preprosto odjavil brez dodatnega komentarja ali pojasnila. Nekateri dejanje označujejo kot nešportno oziroma nespoštljivo.

Vpletel se je Elon Musk

Za zdaj ni podal izjave, zakaj je to storil, a poznavalci menijo, da verjame v goljufanje svojega nasprotnika s pomočjo elektronike, čeprav za to nima konkretnih dokazov; po eni od bizarnih teorij, ki jo je širil po družbenih omrežjih tudi najbogatejši Zemljan Elon Musk, naj bi si Niemann privibriral zmago z uporabo analnih kroglic. Drugi ga zagovarjajo, da je bil pač boljši igralec, saj se ne nazadnje igranju šaha posveča tudi po dvanajst ur na dan.

Po pisanju Guardiana dva neimenovana odlična poznavalca šaha sicer menita, da bi vrhunski igralci lahko lažje našli določeno potezo na podlagi določenega računalniškega signala. Niemann je po svoji spektakularni zmagi dejal, da je zaradi nekakšnega smešnega čudeža vnaprej uganil, kako nenavadna bo Carlsenova poteza ter se je nanjo pripravil.

Pripravljen igrati tudi gol

Pa vendar se ga drži tudi slab sloves; sam je priznal, da je v starosti 12 in 16 let goljufal v spletnih igrah s pomočjo računalnika, a zdaj vztraja pri tem, da je njegova zmaga nad aktualnim svetovnim prvakom čista kot solza in je v prihodnje pripravljen igrati šah tudi gol, da bi dokazal svojo nedolžnost. V zvezi s Carlsenom je še izjavil: »Zagotovo je nerodno, da svetovni prvak izgubi na tekmi z menoj. Hudo mi je zanj.«

V nasprotju z Niemannovimi besedami na spletni strani Chess.com trdijo, da je velikokrat goljufal, za kar imajo dokaze in so mu zato onemogočili nadaljnje sodelovanje. Po drugi strani je njegovo igro v minulih dveh letih natančno analiziral vodilni strokovnjak za goljufanje v šahu dr. Kenneth Regan, ki je prišel do zaključka, da sum goljufanja ni upravičen.