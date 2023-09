Manekenka razkrila, da se je v zadnjih petih letih dvakrat borila z rakom

Nekdanja supermanekenka Linda Evangelista je razkrila, da je v zadnjih petih letih dvakrat zbolela za rakom; najprej so ji odkrili raka na dojki, kar je vodilo v dvojno mastektomijo, nato pa še na prsni mišici.

V intervjuju za The Wall Street Journal je povedala, da so ji leta 2018 prvič diagnosticirali raka na dojki. »Odkrili so ga na letni mamografiji; napovedi niso bile dobre in zaradi drugih zdravstvenih dejavnikov sem se brez oklevanja odločila za odstranitev obeh dojk. Mislila sem, da sem dobro in pripravljena na življenje. Dejala sem si, da me rak dojke ne bo ubil.«

Toda štiri leta po operaciji (julija lani) so ji odkrili še raka na prsni mišici, ki so ga zdravili s kemoterapijo in radioterapijo. »Zdravniku sem rekla, naj mi v prsni koš izreže veliko luknjo. Ni mi bilo mar, kako bo videti moje telo, pomembneje mi je bilo, da raka povsem odstranijo. Večja ko bi bila luknja, bolj sem bila prepričana, da sem se rešila bolezni. Odločila sem se, da me rak ne bo premagal. Spravila sem se v stanje, ki ga dobro poznam – samo naredi to, kar moraš, in pojdi dalje. In to sem tudi storila,« je dejala.

V dokumentarni oddaji The Super Models, v kateri nastopajo tudi njene nekdanje kolegice Naomi Campbell, Cindy Crawford in Christy Turlington, je dejala, da je onkolog njeno stanje pred kratkim označil za dobro, ne pa odlično. »Zdravnik mi je jasno povedal, da obstaja velika verjetnost, da se bo rak ponovil. Zavedam se, da z eno nogo stojim v grobu, a ne obremenjujem se s tem, poskušam uživati življenje. Preprosto sem hvaležna za vsak dan.«

Pri tem je dodala še, da ve, da je »z eno nogo v grobu«, a se namesto žalovanja raje odloča za praznovanje tako svojega življenja kot novih izzivov – prihodnji teden bo pri založbi Phaidon na primer izdala knjigo Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel, ki v več kot 200 fotografijah prikazuje petindvajsetletno prijateljstvo in profesionalno sodelovanje med manekenko in slovitim fotografom. »Tako sem srečna, da sem živa. Vse, kar se ima še zgoditi, je bonus,« je dejala.

Poudarila je še, da je zdaj na točki, ko je svojo bitko z rakom pripravljena deliti z javnostjo, a pod lastnimi pogoji. »Vse skupaj sem zamolčala, vedela je le peščica ljudi. Preprosto nisem ena tistih, ki morajo vse deliti. Mislila sem si, da bom to nekega dne delila z drugimi, a nikakor ne med samim procesom. Nisem hotela, da Daily Mail čaka pred mojimi vrati kot vsakič, ko se kaj zgodi.«

Evangelista je pred dvema letoma med drugim razkrila, da še vedno čuti posledice neposrečenega lepotnega posega, po katerem je po lastnih besedah postala »brutalno iznakažena«. Zaradi tega se je kar šest let (do pred kratkim) skrivala pred svetom.