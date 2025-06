Martina Navratilova: Amerika trenutno ni demokracija

50 let mineva, odkar je Martina Navratilova (68) kot 18-letna dijakinja zapustila komunistično Češkoslovaško in začela novo življenje v ZDA, a kot je ena najboljših teniških igralk vseh časov povedala v pogovoru z Amolom Rajanom za BBC, je Trumpove ZDA »ne bi spustile v državo«, pa tudi sama si jih ne bi izbrala za novo domovino. »Če bi bila zdaj v tem položaju in bi morala živeti nekje drugje, to ne bi bila Amerika, ker ta trenutno ni demokracija,« je dejala in dodala, da jo skrbi, da so ZDA postale »totalitarna država«, ki se »zagotovo obrača proti migrantom«.

Zdi se ji, da ljudje sploh ne opazijo, da se situacija samo še slabša: »Ljudi izganjajo iz države, ker niso povsem na liniji s politiko Donalda Trumpa, izganjajo jih, ker ne poljubljajo prstana.« Kot pravi, zaradi Trumpove gonje proti migrantom v državi vlada čudno vzdušje in »vsi hodijo kot po jajcih«.

Se pa s predsednikom Trumpom strinja v eni stvari. Pravi namreč, da se ne strinja s trenutnimi pravili Svetovne teniške zveze (WTA), ki določajo, da lahko transspolne ženske sodelujejo v ženskih športih, če predložijo pisno in podpisano izjavo, da so ženske ali nebinarne, da je njihova raven testosterona dve leti pod določeno mejo in da to raven testosterona vzdržujejo. Po njenem mnenju imajo transspolne ženske biološke prednosti v ženskem športu. »Ne sme biti izobčenja, vendar morajo moška telesa igrati v moških športih. Še vedno lahko tekmujejo. Za transspolne ženske v športu ni prepovedi. Le tekmovati morajo v ustrezni kategoriji, ki je moška kategorija. Tako preprosto je,« je dejala.

Od leta 2014 je poročena z nekdanjo rusko manekenko Julijo Lemigovo (desno). FOTO: Hannah McKay/Reuters

Njena odločitev, da zapusti Češkoslovaško, ni bila lahka. Kot pravi, je imela v Revnicah na Češkem idilično otroštvo in ljubečo družino, ki jo je morala pustiti za seboj. »Nisem vedela, kdaj bom spet videla starše – ali jih bom sploh še videla,« je razkrila. Po prihodu v novo domovino je novinarjem povedala, da se je za to potezo odločila, ker je hotela postati številka ena na svetu, tega pa doma ne bi dosegla. Res je postala ena najboljših igralk vseh časov. V posamični konkurenci je bila na vrhu svetovne lestvice kar 332 tednov, v ženskih dvojicah pa 237 tednov. Danes ima tako češko kot ameriško državljanstvo, v ZDA pa živi s svojo ženo, nekdanjo manekenko ruskega rodu Julijo Lemigovo.

Odkrito je spregovorila tudi o svojem boju z rakom, ki ga bije zadnjih 15 let. Najprej so ji leta 2010, pri 52 letih, diagnosticirali raka dojke, ki se je čez 13 let vrnil – skupaj z rakom grla. Ko je izvedela za diagnozo, je najprej pomislila, da bo umrla. Zdravljenje je opisala kot peklensko, a zdaj se počuti dobro, razen tega, da »rdeče vino še vedno nima pravega okusa, zato se bolj nagibam k tekili in vodki.« Zaradi raka se je naučila bolj ceniti vsak dan posebej, »predvsem pa se ne obremenjujem več zaradi majhnih problemov. Vse se da popraviti.«