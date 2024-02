Matiral je zgodovino

Na več področjih življenja, v znanosti, umetnosti, športu, se nemalokrat govori o otrocih izjemnih sposobnosti, popularno rečeno čudežnih dečkih ali deklicah. Tudi v šahu, z razlogom, imenovanim kraljevska igra – najboljši šahisti in šahistke so namreč odlični strategi in misleci in ti lastnosti imata nenadomestljivo vlogo v človeški kulturi.

Z njima se lahko pohvali tudi Indijec Ashwath Kaushik, ki se je pri osmih letih, šestih mesecih in enajstih dneh vpisal v šahovsko zgodovino. Postal je najmlajši šahist doslej, ki je premagal šahovskega velemojstra, in sicer v klasični izpeljanki kraljevske igre.

Zgodilo se je v četrtem krogu turnirja Burgdorfer Stadthaus Open v Švici, fantiču, ki igra za Singapur, pa je moral seči v roko 37-letni poljski velemojster Jacek Stopa.

Pri starostnem rekordu Indijca je zanimivo, da je imel prejšnjega v lasti srbski šahovski čudežnik, osemletni Leonid Ivanović, prvi v šahovski zgodovini, ki je mlajši od devetih let premagal velemojstra. To mu je uspelo prejšnji mesec, a Indijec je bil ob svojem zgodovinskem dosežku pet mesecev mlajši.

»Bilo je res vznemirljivo in neverjetno. Ponosen sem bil na svojo igro, na to, kako sem igral, še posebej takrat, ko sem bil v šibkejšem položaju, a se mi je po tem uspelo vrniti. Izjemen občutek je prvič premagati velemojstra na deski, in to v klasičnem šahu,« je Kaushik povedal za Chess.com po zmagi nad Stopo. Ashwath Kaushik se je z družino pred sedmimi leti preselil v Singapur in zdaj za to državo tudi igra.

Kaushikova mati Rohini Ramachandran je dejala, da so vsi srečni, a da se je moral mladi šahist po zmagi nad Poljakom hitro spet osredotočiti na naslednje partije: »Zaradi tega mislim, da ni imel časa proslaviti uspeha takoj po dvoboju, zagotovo pa bomo malo praznovali, ko bomo skupaj z vso družino.«

Ashwathov oče Sriram pa je povedal, da ne on ne njegova žena v preteklosti nista igrala šaha, zato sta presenečena, da je njun sin, o katerem pravi, da vadi približno sedem ur na dan, postal tako nadarjen igralec. »To je nadrealistično, saj v naših družinah pravzaprav ni nobene športne ali šahovske tradicije. Vsak dan je novo odkritje in včasih se spotaknemo, ko iščemo pravo pot zanj.«

Ashwath, rojen leta 2015 v Indiji, je že zaslovel po zmagah na številnih mladinskih turnirjih po vsem svetu – zlasti leta 2022, ko je postal svetovni prvak v pospešenem šahu (rapid) v starostni kategoriji do osem let.

Ta teden je na turnirju v Švici zasedel 12. mesto in od mladeniča se pričakuje veliko, saj se bo še naprej meril z nasprotniki z več desetletji izkušenj.