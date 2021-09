MeToo po kitajsko

Sodišče v Pekingu je presodilo, da ni dovolj dokazov, ki bi podprli primer proti znanemu televizijskemu voditelju državne televizije CCTV Zhu Junu, ki ga je tožnica obtožila, da jo je leta 2014, ko je delala kot pripravnica, nasilno otipaval in poljubljal.



Primer je bil eden od sprožilcev gibanja #MeToo na Kitajskem, kjer se ženske vedno bolj zavedajo svojih pravic, družba pa je vse bolj občutljiva na nasilje nad njimi.



Kitajska sodišča so doslej le redko obravnavala tovrstne primere, država pa je šele januarja letos sprejela zakonodajo, ki jasno definira spolno nadlegovanje.



Zhou Xiaoxuan (28), ki je v širši javnosti bolje znana po svojem spletnem vzdevku Xianzi, je o nadlegovanju prvič pisala v eseju, ki ga je leta 2018 objavila na spletu. Zapis je postal viralen in spodbudil številne Kitajke, da so spregovorile o svojih izkušnjah s spolnim nadlegovanjem. Istega leta je proti Zhu Junu sprožila uradne postopke, televizijski voditelj pa je vse obtožbe zanikal.



Sodišče je v torek v kratki uradni izjavi zapisalo, da »ni zadostnih dokazov, ki bi podprli trditve, da jo je gospod Zhu spolno nadlegoval.« TV-zvezdnik odločitve sodišča še ni komentiral, Zhou Xiaoxuan pa je že napovedala, da se bo pritožila. Svoje podpornike, ki so se v torek zbrali pred sodiščem, je čustveno nagovorila.



Spregovorila je o svojem razočaranju in izčrpanosti, ki jo čuti po sodni bitki: »Zdi se mi, da ne morem več ničesar storiti. Zadnja tri leta mojega življenja so bila zelo težka, tega ne morem početi še tri leta,« je s solznimi očmi dejala v videu, ki ga je objavila na spletu. Zdaj jo čaka nova sodna bitka. Zhu jo toži, ker je škodovala njegovemu ugledu in duševnemu zdravju.



Poznavalec kitajskega prava Darius Longarino je za BBC komentiral, da gre za tipičen primer, kako »strma, skoraj neprehodna sodna pot« čaka na kitajskih sodiščih tiste, ki so doživeli spolno nadlegovanje, še posebej če nimajo trdnih dokazov, kot je posnetek incidenta. Dodal je, da je na kitajskih sodiščih dokazno breme na plečih tožnika, »zaradi česar je ne le težko, da ti dosežejo pravico«, ampak jih tudi odvrača, da bi o nadlegovanju sploh spregovorili.



Prejšnji teden se je v severovzhodni provinci Shandong začelo še eno odmevno sojenje. Uslužbenka spletnega velikana Alibabe je svojega nadrejenega obtožila posilstva.

