Bajno bogati ruski poslovnež in zbiratelj umetnin Dimitrij Ribolovljev zatrjuje, da ga je znamenita britanska dražbena hiša Sotheby's v poslu prelisičila. Po besedah poslovneža, osemnajstega na lestvici najbogatejših Zemljanov, naj bi Sotheby's prenapihnil ceno kopice umetniških del in tako švicarskemu trgovcu z umetninami Yvesu Bouvieru pomagal pri prevari. Ta naj bi kar osemintrideset umetnin kupil za določeno ceno ter jih nato Ribolovljevu v vrsto letih sodelovanja prodal dražje in ga tako oškodoval za milijardo dolarjev.

Milijarder je zato že pred časom proti njemu sprožil zasebno tožbo, a se je Bouvier branil z besedami, da ga je ruski mogotec, ki ima premoženje v vrednosti več kot enajst milijard dolarjev, prisilil v laganje glede cen, konkretno leta 2014 med ločevanjem. Žena je imela vrh glave moževih prevar z drugimi ženskami, ki si jih je privoščil med razkošnimi zabavami na jahtah, njuna ločitev pa velja za eno najdražjih, saj je prejela več kot šeststo milijonov dolarjev. Njen bivši mož, ki je med drugim lastnik enega od grških otokov in monaškega nogometnega kluba, je sicer obogatel s prodajo umetnih gnojil za krompir.

Od preiskave do obravnave

Bouvier in Ribolovljev sta se v minulem mesecu izvensodno pogodila, medtem ko sedeminpetdesetletni ruski oligarh še naprej išče pravico na sodniji. Ta teden se je osredotočil le na dražbeno hišo Sotheby's, ki je od leta 2019 v zasebni lasti šestdesetletnega izraelskega milijarderja Patricka Drahija. Med drugim ji očita, da je Bouvieru pomagala pri goljufiji, na podlagi katere je med drugim preplačal mojstrovino Salvador Mundi oziroma Odrešenik sveta Leonarda Da Vicija.

Leta 2013 je zanjo odštel več kot 127 milijonov dolarjev, a jo je po drugi strani štiri leta pozneje na dražbi za več kot 450 milijonov dolarjev prodal savdskemu princu Mohamedu bin Salmanu in od takrat naprej velja za najdražje prodano umetnino vseh časov. Hkrati so se pojavila namigovanja, da je sploh ni ustvaril Da Vinci. Sodišče v New Yorku, kjer se danes začela obravnava, je že spomladi letos naložilo preiskavo potencialno sporne prodaje omenjene slike, pa tudi stvaritev Klimta, Modiglianija in Magritta. Sotheby's obtožbe na svoj račun ves čas zavrača. Bouvier bo med procesom zagotovo pogosto omenjen, a je iz obtožnice izvzet.