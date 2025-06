Izložbeni eksponat namesto lepote z razlogom

Najbolj znano lepotno tekmovanje Miss sveta (Miss World) je letos potekalo v skupaj s širšo okolico skoraj desetmilijonskem Hiderabadu v osrednji Indiji. V soboto je naziv miss sveta osvojila Tajka Sučata Čvangsri, miss Velike Britanije Milla Magee pa se je nastopu odpovedala in pred finalom odpotovala iz Indije. Organizatorji vedno poudarjajo, da je moto tekmovanja »lepota z razlogom«, a 24-letnica z jugozahoda Anglije je povedala, da se je v času, odkar nosi lepotno krono domovine, počutila predvsem kot izložbeni eksponat. Ker je prepričana, da je prireditev Miss sveta povozil čas in je obtičala v preteklosti, je šla domov; v finalu jo je zamenjala prva spremljevalka britanske miss Charlotte Grant.

Odgovorni pri Miss sveta pričakovano nočejo priznati, da bi imel odhod Mageejeve kaj s tem, da se ji je tekmovanje priskutilo. Najprej so sporočili, da je Britanka kot željo za odhod navedla osebne vzroke, bolj natančno zdravje matere. Zato so ji takoj omogočili vrnitev. Ko so se v britanskem tisku pojavile njene izjave o tekmovanju, pa so začeli trditi, da je enostavno ugotovila, da nima nobenih možnosti, da bi osvojila še svetovno krono, zato se je odločila za odhod. Seveda Mageejeva tega ne prizna. Povedala je, da je odnos organizatorjev do nje, odkar se je umaknila, »zelo maščevalen in trpek«.

Milla Magee se je za vstop v areno lepotnih tekmovanj sicer odločila iz precej nenavadnega razloga. Pravi, da je hotela s tem predvsem promovirati svojo idejo, da bi v Veliki Britaniji oživljanje ob srčnem zastoju uvedli v program šol. Namesto promocije ideje pa se je počutila izkoriščano in pravi, da imajo tudi številne druge udeleženke pogosto občutek, kot da so tam predvsem v zabavo investitorjem v tekmovanje. »Za vsako mizo je ob dveh dekletih sedelo šest gostov. Z njimi smo morale posedati in jih zabavati ves večer kot zahvalo, da so prispevali denar... Počutila sem se kot prostitutka,« je o enem od večerov v Indiji povedala Milla Magee. Zato se ji je zdelo moralno nesprejemljivo, da bi šla na finale.

V dogajanje se je vključila tudi indijska policija. Njen predstavnik je povedal, da so si ogledali posnetke z večerje, o kateri je govorila Britanka. Ugotovili so, da njene trditve niso resnične. Sedela je namreč z enim moškim in štirimi ženskami, med katerimi sta bila tudi njegova žena in snaha. Zato je policija prepričana, da so obtožbe, da bi se v takšni družbi dogajalo kaj neprimernega, absurdne in neverjetne.