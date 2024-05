Modra plošča za enega enega največjih sinov Liverpoola

»Ta modra plošča na Georgeovi rojstni hiši je vir družinskega ponosa za vse Harrisone in nekaj, česar nihče od nas, predvsem George ne bi nikoli pričakoval. Toliko tega, kar je bil George, izhaja iz tega, da se je rodil in svoja najzgodnejša leta preživel na tem naslovu, 12 Arnold Grove. Pustil je sled na tem svetu, v tej državi, v tem mestu in na tej ulici,« je za Guardian povedala Olivia Harrison, vdova slavnega kitarista skupine The Beatles Georgea Harrisona.

Rojstna hiša Georgea Harrisona na Arnold Grove. FOTO: Wikipedija

Dve plošči dobil že Lennon

Danes je v njegovo čast skupaj z britanskim kulturnim ministromna viktorijanski vrstni hiši iz rdeče opeke v liverpoolskem predmestju Wavertree odkrila znamenito modro spominsko ploščo. Župan Liverpoolaje dejal, da Harrison »nikoli ni izgubil ljubezni« do svojega doma in »bo vedno veljal za enega največjih sinov Liverpoola«.

»Ta tihi Beatle« je umrl leta 2001 za rakom, v tej hiši pa je živel od rojstva do skoraj sedmega leta leta 1943. V svoji avtobiografiji v 80. letih I, Me, Mine je napisal, da je bila taka kot iz televizijske serije Coronation Street, brez vrta in z izhodom na ulico. »Bila je prijetna, majhna, poleti pa vedno sončna,« je zapisal.

Olivia Harrison je predlani v možev spomin izdala pesniško zbirko Came the Lightening. FOTO: Wikipedija

Modri plošči so namenili že najslavnejšemu iz liverpoolske četvericena 34 Montagu Square v Londonu in na 251 Menlove Avenue v Liverpoolu. Ta spominska obeležja sicer postavljajo že od 60. let 19. stoletja, od leta 1986 pot okriljem organizacije English Heritage.

Harrison se je s svojo drugo ženo Olivio spoznal v Los Angelesu, kjer je delala v njegovi založbi A&M Records. Filmska producentka in filanotropinja je predlani v možev spomin izdala pesniško zbirko Came the Lightening, kot producentka pa se je med drugim podpisala pod dokumentarni film Concert for George leta 2005 (prejel je grammyja za najboljši glasbeni film) pa tudi pod z emmyjem nagrajen Scorsesejev dokumentarec iz leta 2011 George Harrison: Living in the Material World.