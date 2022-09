Mož, ki je spravil v jok Clintona

Leta 1998 je bil Ken Starr zvezda, kar bi v angleščini pomenil njegov priimek, če bi imel en r manj. Že nekaj let je kot neodvisni preiskovalec brskal po sumljivih nepremičninskih poslih tedanjega ameriškega predsednika Billa Clintona iz časa, ko je bil guverner zvezne države Arkansas. A tako imenovana afera Whitewater ni bila nič v primerjavi s tem, kar je Starru v roke padlo nekako nepričakovano.

Clinton je bil notorični ženskar in proti njemu je v tistem času potekalo sojenje zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja javne uslužbenke Paule Jones, prav tako v času vodenja Arkansasa. Na sojenju je pisno izjavo, da ni imela razmerja s Clintonom – že kot predsednikom – dala tudi bivša mlada praktikantka v Beli hiši Monica Lewinsky. Starru pa so prišli v roke magnetofonski trakovi, na katerih je domnevna prijateljica Lewinskyjeve posnela njeno čebljanje o razmerju s Clintonom, in čelo kronski dragulj, njena modra obleka, popackana s predsednikovim semenom.

Ker je Clinton prej pod prisego zanikal, da bi seksal z Lewinskyjevo, ga je Starr obtožil krivega pričanja in oviranja pravice. Njegovo poročilo je popisovalo vse podrobnosti odnosa med predsednikom in praktikantko. Clinton je potem avgusta 1998 v jokavem televizijskem govoru narodu priznal, da imel z Monica Lewinsky »neprimerno« razmerje, zaradi česar ga je doletel, na koncu sicer neuspešen, postopek odstavitve. Revija Time je Clintona in Starra leta 1998 razglasila za osebnosti leta. Prvi je še vedno živ, 76-letni Starr je, zaradi zapletov pri operaciji v torek umrl v bolnišnici v Houstonu v zvezni državi Teksas.

Kot zasebnik se je priključil ekipi branilcev Donalda Trumpa FOTO: Alex Edelman/AFP

Nekaj let po koncu postopka proti Clintonu, med katerim so Starra obtoževali, da je bil bolj kot preiskovalec politični morilec, se je teksaški konservativec vrnil v zasebno odvetniško prakso. Med drugim je bil v ekipi, ki je branila zloglasnega spolnega napadalca na mladoletnice, milijarderja Jeffreyja Epsteina. Ta je na koncu priznal krivdo in se leta 2019 v sumljivih okoliščinah obesil v zaporniški celici.

Zanimivo je, da politični vihar okrog Clintona ni bil edini postopek za odstavitev ameriškega predsednika, v katerem je sodeloval Starr, le da je bil drugič na drugi strani. Leta 2020 je bil namreč v pravni ekipi, ki je pred odstavitvijo branila Donalda Trumpa. Tudi ta postopek je bil na koncu neuspešen. So pa poznavalci prava opazili, da je Starr med argumentiranjem, zakaj Trumpa ne bi smeli odstaviti, prišel večkrat v nasprotje s tem, s čemer je 22 let prej utemeljeval, zakaj bi morali odstaviti Clintona.