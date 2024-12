Na Islandiji je čas za spremembe

»Izjemno sem ponosna na vse delo, ki smo ga opravili. Očitno je, da si ljudje želijo sprememb v politični krajini,« je potem ko je postalo jasno, da je njeno Socialdemokratsko zavezništvo zmagalo na predčasnih volitvah na Islandiji, izjavila njegova predsednica Kristun Frostadottir. Pod vodstvom 36-letne političarke si je levosredinska opozicijska stranka izborila 15 sedežev v 63-članskem parlamentu in več kot podvojila svojo podporo v primerjavi z zadnjimi volitvami leta 2021.

Islandci so šli v soboto šli na predčasne volitve, ki so sledile oktobrskemu razpadu koalicijske vlade, zlasti zaradi nesoglasij glede migracijske politike. Na njih so socialni demokrati močno prehiteli vladajočo Stranko neodvisnosti premierja Bjarnija Benediktssona, in bodo najverjetneje dobili mandat za sestavo nove vlade. Nazadnje so državo vodili med leti 2009 in 2013.

Če bo premiersko mesto zasedla Frostadottir, bosta to otoško državo z manj kot 400.000 prebivalci vodili dve ženski. Letos so namreč volivci prvič po letu 1980 spet izvolili predsednico, Hallo Tómasdóttir.

Kdo je nova zvezda islandske politike? Kristun Frostadottir se je rodila leta 1988 v glavnem mestu Reykjavik, očetu etnografu in materi zdravnici. Po diplomi na Univerzi Islandije je magistrirala iz mednarodnih študij na univerzi Yale v Connecticutu in iz ekonomije na Univerzi v Bostonu. Kot novinarka je delala za poslovni časnik Viðskiptablaðið, v banki Arion pa je bila zaposlena v oddelku za analitiko. Nato je presedlala k multinacionalni investicijski banki Morgan Stanley in delala v New Yorku in Londonu. Bila je vodilna ekonomistka v islandski podjetniški zbornici, nato se je vrnila v bančni sektor in tam ostala do leta 2021, ko se je podala v politiko. Istega leta je bila na parlamentarnih volitvah na listi Socialnodemokratskega zavezništva izvoljena v parlament. Že leto pozneje je prevzela vodenje stranke in na tokratnih volitvah se je potrdilo, da je bila izbira prava. Je poročena in mati dveh malčkov, drugega otroka je rodila lani.

Socialdemokrati so volivce pridobili na svojo stran z obljubami o spremembah, a najbolj pereča tema so naraščajoči življenjski stroški, je prepričana političarka. Med odločilnimi temami na volitvah so bile dostopnejše zdravstvo, izboljšanje gospodarstva in reševanje stanovanjske krize. Predsednica Frostadottir zagovarja tudi dolgoročno vključevanje prihodnjih generacij v odločanje.

Islandija je imela od leta 2017 relativno stabilno politično okolje, a zadnja leta so inflacija in življenjski stroški dosegli skoraj tako visok nivo, kot v finanični krizi leta 2008. Tako ne preseneča, da so volivci presodili, da je čas za spremembo.