Na željo Viktorja Knavsa so se od Amalije poslovili tudi na Raki

Od Amalije Knavs so se poslovili tudi v Sloveniji; v cerkvi Svetega Lovrenca na Raki, kjer je živela v mladosti. Točno ob 16. uri so ji v spomin zadoneli zvonovi v farni cerkvi, to je bila želja Viktorja Knavsa, ki je prav na Raki našel ljubezen svojega življenja.

Amalija je bila na Raki krščena in birmana, leta 1967 pa se je tu poročila z Viktorjem. Dobrih 15 minut so Amaliji v čast – za tiste najbližje je bila Malči – zvonili zvonovi. Ob 16.30 so se začeli zbirati svojci in prijatelji, ob 16.45 so vstopili v cerkev. V imenu občine Sevnica, kjer je Amalija živela pred odhodom v ZDA, se je maše udeležil podžupan Janez Kukec.

»Povezani z njeno družino v ZDA bomo prosili Gospoda, da jo sprejme v srečno večnost,« je uvodoma povedal domači župnik dr. Silvester Fabijan. Med mašo smo slišali slavospev ljubezni apostola Pavla. »Ljubezen je potrpežljiva, ni nevoščljiva, vse prenese … nikoli ne mine! Ko apostol Pavel govori o ljubezni, takoj zaznamo, da nima v mislih zgolj bežno, bolj ali manj močno čustvo. Govori o ljubezni, ki je zelo konkretna in prepoznavna v sočutni besedi, spoštljivi bližini, v dejavnem služenju bližnjemu, v potrpežljivem prenašanju trpljenja,« je začel v pridigi župnik dr. Fabijan.

FOTO: Drago Perko

Živela za družino, moža in hčeri

»To je ljubezen, ki nikogar ne prezre in poniža, ki nikogar ne pozabi, ki ne išče ugodja le zase in nikomur ne želi hudega. Takšna, ljubeča oseba, kot lahko slišimo tu na Raki, pa v Sevnici in od drugod, je bila gospa Amalija Knavs, rojena Ulčnik, ali Malči, kot ste jo klicali, za katero danes darujemo sveto mašo, tu, v njenem domačem kraju in v svetišču, kjer je 29. julija 1945 prejela dar krsta, 11. avgusta 1957 je tu prejela zakrament birme in tukaj sta se 3. septembra leta 1967 podarila z zaročencem Viktorjem Knavsem za vse življenje, drug drugemu. Leto kasneje sta podarila življenje hčeri Ines in leta 1970 drugi hčeri Melaniji.

Zakonca sta v Sevnici zgradila hišo in predvsem zgradila družino, ki je bila zelo povezana med seboj. Poskrbela sta za izobrazbo svojih hčera in podpirala njuno karierno pot. Ko je zet Donald Trump postal predsednik Združenih držav Amerike, hči Melanija pa prva dama, sta jima bila mama Amalija in oče Viktor ves čas, po svojih najboljših močeh, v pomoč in oporo. Pokojna Malči je, kot te dni lahko prebiramo tudi v svetovnih in domačih medijih, predvsem živela za družino, moža in hčeri. Kot osebnost je bila prijazna, milega značaja, srčna in po obnašanju dostojanstvena gospa,« se je župnik Silvester še enkrat spoštljivo spomnil pokojne Amalije Knavs.

FOTO: Drago Perko

»Dragi svojci, živite iz tega zaklada, ki mu rečemo ljubezen in povezuje zemljo in nebo, in z vami molim, da Bog sprejme k sebi, v srečno večnost pokojno mamo Malči, nam pa da moč, da lahko pogumno nadaljujemo zemeljsko romanje do ure, ko bomo prestopili prag večnosti, z zakladnico dobrih del v duši in plemenito sledjo na tej zemlji. Amen,« je sklenil dr. Fabijan na Raki, kjer je pokojna preživela otroštvo. Tudi spomine na ta leta so na Raki, tu sta pokopana Amalijina starša, obujali svojci. Spomine na njihovo Malči, ki so jo imeli tako radi in jo tako spoštovali.