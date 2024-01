Floridsko slovo za Amalijo Knavs

»Njena lepota in brezhibni smisel za slog sta obračala glave, izjemno pa sta jo delala neomajna predanost in trdo delo,« se je nekdanja prva dama ZDA Melania Trump spomnila svoje matere, od katere so se danes poslovili v floridskem Palm Beachu. Amalija Knavs je 9. januarja umrla zaradi javnosti neznane bolezni, po medijskih poročilih s hčerko ob strani. Ta se je spomnila tudi njenega »brezmejnega negovalnega duha, ki bo živel skozi generacije« ter ljubezni svoje matere do sedemnajstletnega vnuka Barrona. »Počivaj v miru, moja ljubljena mama!«

Prejšnji predsednik Trump, njegova prva dama Melania, sin Barron in vdovec Viktor Knavs pred cerkvijo v Palm Beachu. Foto Giorgio Viera/Afp

Od 78-letne Sevničanko so se poslovili v cerkvi, v kateri je Melania poročila svojega Donalda in je bil krščen njun sin Barron. 125 let stara episkopalna cerkev Bethesda-by-the-Sea je daleč od domače Slovenije, zato pa blizu Trumpovega Mar-a-Laga, kjer sta v minulih letih živela tudi Amalija in Viktor Knavs. Fotografije kažejo vso družino v žalosti in črnini, ob Melaniji sina Barrona, očeta Viktorja ter moža Donalda. Prejšnji predsednik in ponovni kandidat za republikansko predsedniško imenovanje je na pogrebne slovesnosti prihitel iz New Yorka, kjer proti njemu poteka proces zaradi obtožb posilstva iz 90. let minulega stoletja.

V svojem znanem slogu je sodnika Lewisa Kaplana ozmerjal za groznega in pristranskega, prej celo za žival, za svojo taščo pa je na svojem spletnem omrežju našel veliko lepše besede: »Danes bo posvečen pokopu (slavljenju!!!) VELIKE ŽENSKE »babi«, ljubljene Melanijine mame in Barronove stare mame – in kakšna ženska je bila!«

Krsta s posmrtnimi ostanki Amalije Knavs. Foto Giorgio Viera/Afp

Amalija in njen mož Viktor sta slavnega zeta prvič srečala leta 2002 med njegovim prvim in edinim obiskom v Sloveniji. Tedaj so poročali, da je z zasebnim letalom pristal ob dvajseti uri, se s staršema svojega dekleta srečal v blejskem hotelu in se okrog polnoči odpravil nazaj v ZDA. »Tam sem bil okrog trinajst minut,« se je šalil televizijskemu voditelju Larryju Kingu. Amalija in Viktor Knavs sta se kasneje pridružila hčerkama Melaniji in Ines v ZDA ter postala ameriška državljana. »Moja elegantna in delovna mati Amalija me je uvedla v modo in lepoto,« je na republikanski nacionalni konvenciji 2016 povedala Melania Trump, ki je Amaliji med boleznijo stala ob strani.

Pogreba so se udeležili tudi Trumpovi hčerki iz drugih zakonov Ivanka in Tiffany, prva s soprogom Jaredom Kushnerjem, ter sinova Eric in Don mlajši z Laro in Kimberly Guilfoyle. V množici okrog sto ljudi so opazili tudi republikanska senatorja Ricka Scotta in Lindseya Grahama.