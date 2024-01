Danes se bodo na Floridi poslovili od matere Melanie Trump

Amalija Knavs, mama nekdanje prve dame, je umrla 9. januarja v Miamiju po nerazkriti bolezni. Kot poroča AP, bo pogrebna slovesnost danes v cerkvi nedaleč od družinskega posestva Mar-a-Lago.

Zasebno bogoslužje za 78-letno pokojno Amalijo Knavs bo v škofovski cerkvi Bethesda-by-the-Sea na Floridi, kongregaciji, ki jo nekdanji predsednik Donald Trump včasih obiskuje. Tam sta se tudi z Melanio poročila leta 2005.

Zavrnili Trumpovo prošnjo

Nekdanji predsednik je zahteval preložitev sojenja proti E Jean Carroll, ki naj bi se začelo 16. januarja, da bi se lahko udeležil pogreba svoje tašče Amalije Knavs. A, kot je poročal The Indenpendet, je bila preložitev zavrnjena s strani newyorškega sodnika.

V žgoči objavi na svoji platformi družbenih medijev Truth Social je nekdanji predsednik sodnika Lewisa A Kaplana opisal kot »slabo osebo in še slabšega sodnika«. Zapisal je, da mora na pogreb, da bi potolažil svojo ženo Melanio po smrti njene mame.

Sodnik Kaplan je v petek izdal odredbo, s katero je zavrnil predlog Trumpa za enotedensko preložitev civilnega sojenja, ki bo določilo znesek odškodnine, ki ga mora plačati novinarki E Jean Carroll.

Viktor Knavs in Amalija Knavs. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

V času Trumpovega predsednikovanja je mati prve dame skupaj z očetom Viktorjem Knavsom živela v New Yorku in se občasno pojavila v Beli hiši. Amalija Knavs je bila na slovesnosti leta 2018, kjer je prva dama prvič predstavila svojo kampanjo za ozaveščanje javnosti Bodi najboljši za pomoč otrokom, navaja AP.

Državljanstvo sta dobila leta 2018

Melania je sponzorirala priseljevanje svojih staršev v ZDA, tako da sta mama in oče postala državljana na sodišču v New Yorku leta 2018 v času Trumpovega mandata. Njun odvetnik je takrat dejal, da sta za državljanstvo zaprosila sama in nista bila deležna posebne obravnave.

Kot še piše AP, so starši Melanio in njeno starejšo sestro vzgajali v Sevnici, njena mati je bila tekstilna delavka in gospodinja, njen mož pa je delal kot šofer, preden je postal trgovec z avtomobili.

Nekdanja prva dama (53) je srednjo šolo obiskovala v Ljubljani, ko se je začela ukvarjati z manekenstvom, pa se je preimenovala v Melanio Knauss. Leta 1996 se je naselila v New Yorku, dve leti kasneje pa je tam srečala Trumpa.