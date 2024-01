Umrla mati ameriške prve dame slovenskega rodu Melanie Trump

Pri starosti 78 let se je poslovila mati prejšnje ameriške prve dame slovenskega rodu Melanie Trump. Amalijo Knavs so zaradi bolezni pogrešali med božičnimi in novoletnimi slovesnostmi v floridskem Mar-a-Lagu, kjer sta z možem Viktorjem živela skupaj s hčerko, njenim možem in nekdanjim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in vnukom Barronom. Materi ob strani je stala tudi Melania.

Predsednik Donald Trump, prva dama Melania Trump, njun sin Barron in mama Amalija junija 2018. Foto Jonathan Ernst/Reuters

»Z globoko žalostjo naznanjam smrt ljubljene mame Amalije,« je 53-letna nekdanja prva dama ZDA sporočila v torek zvečer. Tudi Melanio Trump so pogrešali na večini prazničnih zabav v floridskem domovanju družine Trump v Mar-a-Lagu, tesno povezana z družino je skrbela za svojo bolno mater. »Amalija Knavs je bila močna ženska z gracioznostjo, toplino in dostojanstvom, ki je bila povsem predana možu, hčerkam, vnuku in zetu. Pogrešali jo bomo čez vsako mero.« Melania ni povedala, za kakšno boleznijo je trpela njena mama, njen mož pa je ob novem letu govoril o hudi bolezni, ki je težka za vso družino.

Domača hiša družine Knavs v Sevnici. Foto Foto: Dejan Javornik Javornik Dejan

Amalija Knavs je bila leta 1945 rojena v avstrijskem Judendorf-Strassengelu, kamor se je med vojno zatekla družina njenega očeta, potem ko so domačo Rako Nemci naselili s Kočevskimi Nemci. Po vojni so se vrnili domov, kjer je tudi Amalija delala na družinski kmetiji, preden se je zaposlila v sevniški Jutranjki. Z možem Viktorjem se je pozneje pridružila hčerki v ZDA ter jo spremljala med bivanjem v Beli hiši ter na koncu v Mar-a-Lagu. Leta 2018 sta z možem postala ameriška državljana.

Vhod v Trumpov Mar-a-Lago. Foto: Barbara Kramžar

V ZDA se množijo namigi, da bo Melania po najtežjem obdobju žalovanja bolj aktivno podprla predsedniško kandidaturo svojega moža, resnega tekmeca za še en mandat v Beli hiši. Demokrati poskušajo 45. predsednika ustaviti z vso silo, tudi s štirimi kazenskimi procesi. Vsak od njih pa je samo še povečal privrženost ameriškega delavskega razreda in republikanskih volivcev newyorško-floridskemu nepremičninskemu magnatu.