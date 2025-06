Najbolj priljubljeni tiktoker na svetu po pridržanju zapustil ZDA

Khaby Lame, najbolj priljubljena osebnost na družbenem omrežju tiktok na svetu, je zapustil Združene države Amerike, potem ko so ga agenti ameriške imigracijske in carinske službe (ICE) v Las Vegasu pridržali zaradi domnevne prekoračitve dovoljenega bivanja v ZDA.

25-letni spletni vplivnež, čigar uradno ime je Seringe Khabane Lame, je v ZDA prispel 30. aprila, v petek pa so ga pridržali na mednarodnem letališču Harry Reid v Las Vegasu, ker je prekoračil veljavnost vizuma. ZDA je lahko zapustil brez odredbe o deportaciji, je v izjavi potrdil tiskovni predstavnik ameriške imigracijske in carinske službe (ICE). Prostovoljni odhod iz ZDA tistim, ki jim grozi odstranitev iz države, omogoča, da se v svoji priseljenski evidenci izognejo odredbi o deportaciji, ki bi jim lahko za največ deset let preprečila vrnitev v ZDA.

Khaby Lame se je rodil v Senegalu, nato pa se je kot otrok preselil v Italijo in odraščal v revnem predelu mesta Chivasso v bližini Torina. Ko je bil star 22 let, je izbruhnila pandemija covida-19 in izgubil je službo v tovarni. Kot milijoni Italijanov je bil prisiljen ostati doma in čas si je krajšal na družbenih omrežjih. Začel je ustvarjati videoposnetke, v katerih je brez besed prikazoval odzive na absurdne življenjske situacije.

Khaby Lame je iz ZDA odšel prostovoljno, sicer bi ga deportirali. FOTO: Promocijsko gradivo

Danes ima na tiktoku več kot 162 milijonov sledilcev, leta 2022 je podpisal večletno partnerstvo z modno blagovno znamko Hugo Boss, istega leta pa je postal italijanski državljan. Januarja letos so ga imenovali za ambasadorja dobre volje Unicefa. Prejšnji mesec se je le nekaj dni po prihodu v ZDA udeležil slovitega plesa Met Gala v New Yorku, vsakoletnega zbirališča svetovne estrade. Tiktok je menda Lameju lani izplačal osupljivih 20 milijonov dolarjev (17,5 milijona evrov), z eno objavo pa zasluži približno 750.000 dolarjev (655.568 evrov), kar ga uvršča med najbolje plačane ustvarjalce spletnih vsebin.

Lamejevo pridržanje se je zgodilo v času, ko se razmere za tujce v ZDA zaostrujejo. V Los Angelesu potekajo večdnevni protesti proti ICE, ki v racijah išče nezakonite priseljence, predsednik Donald Trump pa poskuša nemire zatreti tudi tako, da je tja napotil pripadnike nacionalne garde, s čimer je po mnenju mnogih prekoračil svoja pooblastila. Kalifornijski guverner Gavin Newsom je napovedal, da bo zvezno vlado tožil, saj meni, da je napotitev nacionalne garde v Kalifornijo neustavno dejanje.