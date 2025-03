Kako algoritmi narekujejo, kaj mislimo

V nadaljevanju preberite:

Konec februarja so uporabniki instagrama poročali o nenadnem pojavu nasilnih in pornografskih vsebin, ki so se bliskovito širile prek funkcije reels. Kratki videoposnetki, podobni tistim na tiktoku, so se nepričakovano pojavili v priporočilih pri uporabnikih po vsem svetu, tudi pri nas. Dogodek je sprožil val zaskrbljenosti, saj so bile sporne vsebine prikazane tudi otrokom.

Vprašanja so se vrstila. Kako je mogoče, da je instagramov algoritem takšne posnetke uvrstil med priporočene? Zakaj jih ni pravočasno odstranil? Kritike o moderiranju vsebin niso izostale, številni so opozorili, da podobni incidenti niso redkost in da se platforme preveč zanašajo na umetno inteligenco, ki očitno (še) ni dovolj zanesljiva.

Videi so prikazovali pretepe, mučenje živali, zlorabe otrok, nazorne posnetke poroda in pornografske vsebine, poročali so celo o posnetkih umorov. Čeprav so uporabniki označili te videe z gumbom »ta posnetek me ne zanima«, so se ti še naprej pojavljali v njihovih priporočilih, kar je mnoge prisililo k odstranitvi aplikacije.