Rdeča preproga Met Gala: Kdo je bil najboljši »črni dandi«

Ponedeljkov večer je zaznamoval eno največjih noči mode na svetu, saj so zvezde postregle s svojimi najbolj ikoničnimi videzi za letno prireditev Met Gala v New Yorku. Gre za letni festival visoke mode za zbiranje sredstev v korist Inštituta za kostume Metropolitanskega muzeja umetnosti na Manhattnu. Met Gala velja za najbolj prestižen in glamurozen modni dogodek na svetu.

Kot navaja Guardian, je bila tema letošnjega dogodka: Superfine: Tailoring Black Style, istoimenske razstave, ki se odpre danes, gre za prvi dogodek po letu 2003, ki se osredotoča izključno na moška oblačila. Leta 2003 je bila razstava Men in Skirts. Navdihnila ga je na novo razkrita razstava v kostumskem inštitutu Metropolitanskega muzeja umetnosti, ki prikazuje »črnega dandija«, za katerega Vogue pravi, da »preučuje pomen oblačil in stila za oblikovanje temnopoltih identitet v atlantski diaspori«. Kot lahko preberemo v slovenskem prevodu na Vogue Adria, je črnski dandizem »v svojem bistvu modna revolucija – gibanje, prežeto z zgodovino, odporom in ponosom, njegov vpliv pa sega dlje od samih oblačil, Utelešen v figurah iz 18. stoletja, tako kot Beau Brummell, so prvi dandyji sprejeli prefinjen slog oblačenja, da bi kljubovali družbenim normam in potrdili lastno vrednost,« so navedli. In komu se je najbolj uspelo približati tematiki večera? Presodite sami.

Colman Domingo v safirnem plašču in zlatem plašču, ki ga je oblikoval Alessandro Michele, nekdanji Gucci, ki je zdaj na čelu Valentina. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Zvezdnik serije Sing Sing je pod ogrinjalom skrival zanimiv, veder vzorec mrež in pik. FOTO: Angela Weiss/AFP

Eden od sopredsedujočih večera glamuroze: eleganten A$AP Rocky, je dejal, da je njegovo obleko navdihnilo njegovo rojstno mesto, Harlem v New Yorku, in da jo je oblikoval povsem sam – skupaj s parom čevljev Christian Louboutin. FOTO: AFP

Demi Moore, ki je pred kratkim blestela v filmu Substance, se je dobesedno oblekla v moško kravato v kiparski črno-beli črtasti obleki z bleščicami Thoma Browna. FOTO: Angela Weiss/AFP

Zlata obleka Gigi Hadid je Miu Miu po meri, ki jo je navdihnila ameriška modna oblikovalka in kostumografka Zelda Wynn Valdes, ki je ustvarila oprijet smoking in repke, ki jih nosijo natakarice Playboyeve zajčice. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

Rihanna, običajno ena najbolj elegantnih obiskovalk gala dogodka, se je letos vrnila na stopnice Meta v Marc Jacobsu. nosečnost pa je prvič predstavila s sovoditeljem večernega A$AP Rockyja. FOTO: Angela Weiss/AFP

Olimpijska telovadka in članica odbora gostiteljice Simone Biles v električno modri mehurčasti obleki z izjemno dolgim ​​vlečkom pravi, da je njena naloga letos, da se »samo pojavi, se dobro zabava, obleče čudovit kroj in nato samo hodi po preprogi«. Njen mož Jonathan Owens se ujema z videzom z veliko modro kristalno broško, njegov beli smoking pa dopolnjuje s hlačami z resicami. FOTO: Angela Weiss/AFP

Zendayin popolnoma bel pogled na obleko zoot, razkošen videz, ki so ga nosili v plesnih dvoranah Harlema ​​od sredine tridesetih let prejšnjega stoletja, kot je v opisu navedel Guardian. Ta je od Pharrella Williamsa, moškega kreativnega direktorja pri Louis Vuitton. FOTO: AFP

Prihod Serene Williams z nekdanjim urednikom britanskega Voguea Edwardom Enninfulom je izzval krike paparacev. Potrebovala sta dva pomočnika, da sta po stopnicah spravila njen plašč s turmalinskim vlakom, ki ga je oblikovala blagovna znamka oblačil Moncler. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Odštekano? Damson Idris je prišel v motoristični čeladi in belem padalskem kombinezonu čez zlato-karirasto krvavo rdečo obleko Tommyja Hilfigerja z ultra širokimi nastavki in ujemajočimi se škornji. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

V enem izmed bolj nepozabnih videzov večera se je Andre 3000 pojavil na preprogi Met Gala s črno-belim klavirjem, pripetim na hrbet, in vrečko za smeti kot torbico. Elegantni raper OutKast je videz oblikoval sam v sodelovanju z Burberryjem. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Pop legenda Madonna je svoj krem ​​smoking dopolnila s cigaro in ustvarila preplet med mehkimi ženstvenimi materiali in izrazito moško energijo. To je dinamika, s katero se je zvezdnica igrala vso svojo kariero, je zapisal BBC. FOTO: Angela Weiss/AFP