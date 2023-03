Napačni João Gomes prejel 350.000 evrov

Devetnajstletni brazilski amaterski košarkar João Victor Gomes da Silva je doživel šok, ko je ugotovil, da se je stanje na njegovem bančnem računu nepričakovano močno izboljšalo. Na njem se je znašlo kar 1,89 milijona realov oziroma 350.000 evrov. Že kmalu se je razkrilo, da je bila pri nakazilu narejena napaka. Mladega košarkarja so namreč zamenjali z njegovim precej bolj znanim soimenjakom, ki igra za angleškega prvoligaša Wolverhampton. Imeni sta res do pičice enaki, športni panogi pa ne, saj je slavnejši in tri leta starejši João Victor Gomes da Silva odličen nogometaš, in ne košarkar.

Napaka se je zgodila brazilskemu klubu Flamengo iz Ria de Janeira. V njem je Gomes igral košarko do leta 2020, klub pa je njegove podatke zamešal s podatki nogometaša Gomesa da Silve, ki ga je januarja prodal Wolverhamptonu.

»Bilo me je strah, ker nisem vedel, od kod prihaja denar,« je 19-letnik povedal za Globo Esporte. »Mislil sem, da se je nekdo zmotil, ko je položil denar na banko ali kaj podobnega. Prijatelj mi je rekel, naj bom previden, ker bi lahko nekdo uporabil moj račun za pranje denarja,« je še pojasnil mladenič.

Nogometaš Gomes se je v zimskem prestopnem roku pridružil Wolverhamptonu za 18,7 milijona evrov odškodnine, v okviru pogodbe pa bi moral Gomes od Flamenga prejeti delež od prestopa, kar znaša približno 350.000 evrov. Pri Flamengu so plačilo izvedli 27. februarja in štiri dni kasneje ugotovili, da so naredili napako.

»Vse bomo čim prej rešili,« je dejal košarkar, ki trenutno igra za amaterski klub v Riu. Obljubil je, da bo denar kar najhitreje vrnil.