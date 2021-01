Neil Young: Prodal polovico avtorskih pravic

Nedotakljivo srce iz zlata

FOTO: Shutterstock



Pesmi so dobra naložba

Zarečenega kruha se največ poje. To ve tudi, 75-letni legendarni kanadski kantavtor, rock glasbenik ter družbeni in okoljski aktivist. V videu za uspešnico This Note's For You se je leta 1988 brezkompromisno norčeval iz slovitih glasbenih kolegov, kot so Eric Clapton, Michael Jackson in Whitney Houston, da sam ne poje niti za Coca-Colo niti za Pepsi, ne za kogar koli drugega, ki bi iz njega naredil šalo, saj ga denar ne zanima.Zdaj pa je vendarle napočil dan, ko je prodal 50 odstotkov avtorskih pravic, in sicer za kar 150 milijonov dolarjev. Kupec je podjetje Hipgnosis Songs Fund oziroma njen ustanovitelj, uspešni glasbeni menedžer, ki je med drugim zastopal skupini Guns N' Roses in Iron Maiden ter Eltona Johna in Beyonce.Poslovnež obljublja, da, denimo, slovite Youngove pesmi Heart of Gold (Srce iz zlata) nikoli ne bo prodal za oglaševanje zlatega burgerja v verigi hitre prehrane ali kaj podobnega, saj je tudi sam že od otroštva dalje Youngov veliki oboževalec in ga izjemno ceni. Natančna vsebina sklenjenega posla ni znana.Glasbenik, ki je v svoji bogati karieri prejel dva grammyja in nominacijo za oskarja, naj bi še vedno imel določen vpliv na odločanje, kje in v kakšnem kontekstu naj bi se pojavila katera od kar 1180 pesmi, ki jih je napisal ter avtorske pravice zanje prodal Mercuriadisovemu podjetju.To prejme dohodek vsakič, ko se katera od uspešnic avtorjev, s katerimi sklene posel, predvaja na radiu, v filmu ali v televizijski oddaji. Kot trdi Mercuriadis, so pesmi enako dobra naložba kot zlato ali nafta, saj njihova vrednost ne glede na gospodarska nihanja ne upada.