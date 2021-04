Nenehna tekmovalnost ostane s teboj

Ugandsko-britanski pisatelj Musa Okwonga (41) je napisal knjigo One of Them: An Eton College Memoir, o času, ko je obiskoval eno najprestižnejših šol na svetu, britanski Eton.



Šola s skoraj 600-letno tradicijo, ki je le nekaj milj oddaljena od največjega britanskega letališča Heathrow in leži v Windsorju na zahodnem obrobju Londona, že desetletja velja za gojišče političnih voditeljev. O tem priča podatek, da se je v Etonu izobraževalo kar 20 od 55 britanskih predsednikov vlade, tudi sedanji premier Boris Johnson.



Primerno visoka je tudi šolnina, ki na leto znaša 42.500 britanskih funtov oziroma 49.000 evrov. Šolo, ki sprejema samo fante, sta obiskovala tudi britanska princa William in Harry, medtem ko se je njun oče Charles izobraževal na Gordonstounu na Škotskem.



Pisatelj, glasbenik in podkaster Musa Okwonga, ki že šest let živi v Berlinu, je Eton obiskoval med letoma 1993 in 1998. Za prestižno šolo ga je navdušil televizijski dokumentarec in mamo je prosil, naj ga vpiše. Bil je eden izmed peščice temnopoltih učencev na šoli, in kot piše, se ni soočal z odkritim rasizmom, ta je bil nenehno prisoten v ozadju, kot nekakšen šum. Njegovi sošolci ga niso odkrito zmerjali, se je pa kakšen rad pohvalil, da je bil njegov prednik lastnik sužnjev.



Okwonga je bil vzoren učenec, saj ga je težila dvojna odgovornost. Najprej do staršev, očeta, ki je umrl v ugandskih političnih nemirih, ko je bilo Musi komaj štiri leta, in matere, ki je kot zdravnica trdo delala, da je lahko sinu plačala šolnino.



Potem je bil tu družbeni pritisk, ki ga je kot mladi temnopolti šolar čutil od okolice. »Mislim, da je za malo mojih vrstnikov verjetno, da bi imeli tesnega temnopoltega prijatelja, in nočem se prilagajati stereotipom, ki bi jih lahko imeli o temnopoltih. Odločim se, da v njihovi družbi ne bom nikoli pijan ali zadet, ne tvegam niti s pričesko, ki bi mi bila všeč,« piše v knjigi in doda, da je večino časa v šoli preživel »z vojaško mero samodiscipline«.



V intervjuju za Guardian je razkril, zakaj se je knjige o Etonu lotil po toliko letih: »Čutil sem, da je pravi čas. Poglejte našo družbo, kje smo – politično in socialno. Šel sem v internat, ki se ponaša s tem, da ustvarja predsednike vlad, toda poglejte si, kakšno delo so ti predsedniki vlad opravili. David Cameron je obljubil stabilnost, a nam je ni dal, Boris Johnson pa je državi naredil grozljivo škodo.«



V intervjuju je bil kritičen do britanskega izobraževalnega sistema in poudaril, da bi morali več denarja nameniti javnemu šolstvu, o Etonu pa je dejal: »Šola se eksplicitno hvali s tem, da ustvarja voditelje. Toda ne ustvarja voditeljev, ki bi svet premaknili naprej, in o tem bi bilo treba govoriti. Ali sistem zasebnih šol kot struktura najbolje služi naši družbi? Tega ne verjamem. In to trdim kot nekdo, ki je imel od tega sistema veliko koristi.«



Pisanja se je, pravi, lotil tudi iz osebnega razloga. Ko se je udeležil 20. obletnice šole, se je soočil s tem, kje je kot samski pisatelj, ki se bliža 40. letu, v primerjavi s sošolci, ki so bili bogati predsedniki uprav s hišami in družinami.



O Etonovi dediščini Okwonga pravi: »Naučijo te, da nenehno tekmuješ. To ostane s teboj in kasneje v življenju se nenehno ženeš in si brutalen do sebe. Stvari te ne zadovoljijo, če niso resnično težke.«



