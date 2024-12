Nepremičninska tajkunka iz Vietnama se bori za življenje

Vietnamska nepremičninska tajkunka Truong My Lan je izgubila pritožbo zoper smrtno obsodbo zaradi ene največjih bančnih goljufij na svetu, poroča BBC. Zdaj 68-letnica tekmuje za življenje; vietnamska zakonodaja namreč določa, da bo le v primeru, če bo vrnila 75 odstotkov tistega, kar si je nezakonito prisvojila, sodišče privolilo v dosmrtni zapor.

Aprila letos je namreč sodišče ugotovilo, da je Truong My Lan na skrivaj nadzorovala Saigon Commercial Bank, petega največjega posojilodajalca v državi, ter več kot deset let prek mreže navideznih podjetij najemala posojila in gotovino v skupni vrednosti 44 milijard dolarjev. Od tega je bilo po mnenju tožilstva poneverjenih kar 27 milijard dolarjev, 12 milijard pa je bilo ocenjenih kot poneverba, kar je finančni zločin, za katerega je bila obsojena na smrt. To je bila redka in šokantna sodba – Truong My Lan je ena od redkih žensk v Vietnamu, ki je bila obsojena na smrt zaradi kaznivega dejanja belih ovratnikov, piše BBC.

Sodišče je v torek sporočilo, da podlage za zmanjšanje smrtne kazni Truong My Lan ni, edina možnost, da se ji izogne, je, da vrne devet milijard dolarjev oziroma tri četrtine od 12 milijard dolarjev, ki jih je poneverila.

Med sojenjem je bila Truong My Lan včasih kljubovalna, poroča BBC, na nedavnih zaslišanjih v zvezi s pritožbo na sodbo pa vse bolj skrušena. Izjavila je, da jo je sram, ker je tako obremenjevala državo, in da je njena edina želja, da bi vrnila, kar je vzela.

Truong My Lan se je rodila v kitajsko-vietnamski družini v Hošiminhu. Delati je začela na tržnici, kjer je z mamo prodajala kozmetiko. Ko je komunistična partija leta 1986 uvedla gospodarsko reformo, je začela kupovati zemljišča in nepremičnine. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je imela v lasti že lepo število hotelov in restavracij.

Ko je bila aprila obsojena, je bila predsednica uglednega nepremičninskega podjetja Van Thinh Phat Group. To je bil dramatičen trenutek v protikorupcijski kampanji, ki jo je vodil takratni generalni sekretar komunistične partije Nguyen Phu Trong. Obsojenih je bilo tudi vseh preostalih 85 obtožencev, od tega štirje na dosmrtno zaporno kazen, ostali – vključno z njenim možem in nečakinjo – pa na zaporne kazni od 20 let do treh let pogojno.

Državna banka Vietnama naj bi porabila več milijard dolarjev za dokapitalizacijo banke Saigon Commercial Bank, da bi preprečila širšo bančno paniko. Tožilci so trdili, da so bila njena kazniva dejanja brez primere ter da ne upravičujejo nikakršne prizanesljivosti.

Odvetniki Truong My Lan so pojasnili, da je počela vse potrebno, da bi našla potrebnih devet milijard dolarjev, a se je unovčenje njenega premoženja, med katerimi so luksuzne nepremičnine v Hošiminu ali v obliki delnic v podjetjih, izkazalo za težavno.